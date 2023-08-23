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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Лавы

Под обстрел со стороны Украины попало село Лавы Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

По его словам, на территорию санатория сбросили две гранаты с беспилотника. «Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы»,— написал губернатор в Telegram.

В Белгородской области на фоне российской военной операции на Украине введен режим высокого уровня террористической опасности. 20 августа система ПВО сбила над Белгородом и пригородами города 12 воздушных целей. 21 августа беспилотник сбросил снаряд на белгородское село. В тот же день Минобороны сообщило о предотвращении двух атак БПЛА на регион. Во всех случаях пострадавших не было.

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