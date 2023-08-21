Минобороны сообщило о предотвращении второй атаки БПЛА на Белгородскую область

Министерство обороны сообщило о второй за день попытке атаки украинских военных на Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В ведомстве пояснили, что в обоих случаях украинские дроны были уничтожены системой противовоздушной обороны.

В Минобороны отметили, что второй беспилотник был уничтожен в небе над регионом около 16:00 мск. Как утверждают военные, пострадавших и разрушений в результате работы ПВО и падения обломков беспилотника не зафиксировано.

Предыдущая попытка атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА самолетного типа была, по данным Минобороны, предпринята около 14:30 мск. Дрон тогда тоже был сбит системой ПВО.

Позднее белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также рассказал о предотвращении двух атак БПЛА на регион. По информации главы области, БПЛА были сбиты в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. В первом случае в результате падения дрона незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, также были посечены два автомобиля. Во втором случае никаких разрушений и повреждений на земле, по предварительным данным, зафиксировано не было.

Ранее сегодня сообщалось о попытках атак БПЛА на Московскую и Калужскую области. В результате падения осколков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека, в Калужской области обошлось без пострадавших.

Из-за атак в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В начале июля власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов