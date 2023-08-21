Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор: беспилотник сбросил снаряд на белгородское село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле приграничного с Украиной Грайворонского городского округа. Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам чиновника, сбросили с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено порядка 50 различных боеприпасов и беспилотников. Над Белгородским районом были сбиты три БПЛА самолетного типа. В Валуйском городском округе в селе Логачевка с беспилотника было сброшено пять осколочных гранатометных выстрелов. Никто в обстрелах не пострадал, разрушений нет.

Из-за атак в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В начале июля власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...