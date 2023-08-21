Губернатор: беспилотник сбросил снаряд на белгородское село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле приграничного с Украиной Грайворонского городского округа. Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам чиновника, сбросили с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено порядка 50 различных боеприпасов и беспилотников. Над Белгородским районом были сбиты три БПЛА самолетного типа. В Валуйском городском округе в селе Логачевка с беспилотника было сброшено пять осколочных гранатометных выстрелов. Никто в обстрелах не пострадал, разрушений нет.

Из-за атак в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В начале июля власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж