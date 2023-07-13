ОНК Москвы сообщила об отсутствии Суровикина в «Матросской тишине» и Кремлевском централе

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине Сергея Суровикина нет в столичных изоляторах СИЗО-6, СИЗО-1/77 («Матросская тишина»), СИЗО-1/99 (Кремлевский централ) и СИЗО-4. При этом господин Мельников отметил, что господин Суровикин может находиться в СИЗО в Одинцовском районе Московской области.

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«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 ("Матросская тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремлевский централ") и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его. Удивительно, что (блогер Анатолий.— “Ъ”) Шарий и (анонимный Telegram-канал.— “Ъ”) ВЧК-ОГПУ продолжают утверждать обратное»,— написал Алексей Мельников в Telegram.

Секретарь ОНК отметил, что не может подтвердить или опровергнуть нахождение господина Суровикина в следственном изоляторе в Одинцовском районе, потому что это территория ОНК Московской области. «Но вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)»,— отметил господин Мельников.

Вчера, 12 июля, председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сказал, что господин Суровикин «сейчас отдыхает» и «пока недоступен».

Сергей Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. Тогда он записал призыв к бойцам ЧВК «Вагнер», начавшим «марш справедливости» на Москву, вернуться в полевые лагеря. К тому моменту ФСБ по факту действий бойцов ЧВК возбудило уголовное дело о мятеже. Уголовное дело было закрыто 27 июня.

29 июня Кремль переадресовал вопрос о местонахождении командующего министерству обороны. Газета New York Times со ссылкой на источники 27 июня написала, что господин Суровикин мог знать о планах ЧВК начать мятеж. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию спекуляцией. В тот же день столичная ОНК сообщила, что господина Суровикина нет в СИЗО «Лефортово» и других изоляторах Москвы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 29 июня сообщило, что военная прокуратура несколько дней допрашивала Сергея Суровикина о связях с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Генерал был ограничен в передвижениях, но не был арестован, отмечало агентство.

Эрдни Кагалтынов