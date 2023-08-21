Эрдоган допустил встречу «лицом к лицу» с Путиным в сентябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре. Он рассчитывает, что встреча может пройти на полях саммита G20 или Генассамблеи ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, 2020 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, 2020 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу»,— сказал господин Эрдоган журналистам, возвращаясь из Венгрии (цитата по ТАСС). Владимир Путин пока не подтверждал участие на перечисленных мероприятиях.

Он добавил, что в ближайшее время Россию может посетить министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с целью очного обсуждения зерновой сделки. Однако конкретных сроков турецкий лидер не уточнил.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогу телефонных переговоров 2 августа договорились встретиться . Канцелярия господина Эрдогана утверждала о согласии российского президента посетить Турцию для переговоров. Стороны планируют обсудить двусторонние отношения, Украину и зерновую сделку.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча лидеров не обязательно пройдет в Турции, однако господин Эрдоган «приглашает к себе». При этом, отмечал господин Песков, сейчас то время, когда Владимир Путин «должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты». СМИ писали, что российский лидер посетит Турцию в конце августа.

Лусине Баласян