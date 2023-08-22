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Коммерсантъ FM
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Часы уходят в чужие руки

Аксессуары каких премиальных брендов похищают чаще всего

Часы Rolex стали красть почти в полтора раза чаще. Количество похищений швейцарских моделей, среди которых также Omega и Breitling, увеличилось на 60%. По информации агентства Bloomberg, аналитики сравнили число преступлений в прошлом году с аналогичным периодом 2021-го. Всего на всемирном сайте для поиска пропавших часов пользователи зарегистрировали около 80 тыс. экземпляров общей стоимостью более 1 млрд фунтов стерлингов. В чем причина такого тренда? И как преступники продают украденные часы под видом новых? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Швейцарские часы всегда пользовались спросом на вторичном рынке, но в последние годы тенденция усилилась, отмечают собеседники “Ъ FM”. Основной фактор — лимитированность моделей и повышенный спрос на них.

В частности, фирма Breitling в начале августа презентовала стальные часы с 18-каратным красным золотом, правда, в количестве всего 300 экземпляров. Кроме того, устройства будут продавать исключительно на американском рынке.

Еще одна причина, из-за которой увеличилось количество краж, — выросла стоимость часов класса люкс на вторичном рынке. Как пишет Bloomberg, во время пандемии COVID-19 увеличилась цена на востребованные модели Rolex, Audemars Piguet и Patek Philippe.

Насколько выгодны инвестиции в часы дорогих марок

Насколько выгодны инвестиции в часы дорогих марок

Через несколько лет аксессуары будут активнее приобретать у компаний-перекупщиков, а не у официальных брендов, считает главный редактор журнала «Часы» Александр Ветров:

«Вторичный рынок вполне легально работает во всех странах, это процветающая отрасль индустрии. Но в России он пока что не очень развит. И есть компании, которые ворочают сотнями миллионов долларов и прекрасно себя чувствуют. Более того, они популяризируют те или иные бренды, за счет чего последние растут. Можно вспомнить того же De Bethune, например.

Так что вторичка — это вполне себе легальный бизнес, который, по моему мнению, спустя несколько лет должен уже переплюнуть первичный рынок».

В последние годы растет и черный рынок за счет того, что грабители научились подделывать документы, подтверждающие подлинность часов, говорят эксперты. На специальных принтерах печатаются пластиковые карточки и сертификаты, которые выдают в официальном магазине.

Впрочем, покупателей не всегда интересуют подобные документы, отметил директор компании «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов:

Какая история связана с платиновыми часами Patek Philippe

Какая история связана с платиновыми часами Patek Philippe

«Есть клиенты, которые открыто говорят, что купили бы определенную модель за конкретную цену, и неважно, какая у нее история. Просто это дешевле. У многих нет никакого предубеждения относительно того, что кого-то должны обокрасть или ограбить. Есть спрос, соответственно, есть и предложение.

Кроме того, зачастую те, кто приносят часы на продажу, вообще не понимают, сколько они стоят, потому что сами их не покупали. Я слышал разные истории от тех, кто приобретает такие аксессуары: периодически какие-то дорогущие экземпляры берут за копейки. Просто они не выглядят дорого, хотя на самом деле речь идет о редкой, коллекционной модели».

И если сертификаты подлинности можно подделать, то сами часы перекупщики подменять не рискуют. Зачастую покупатели обращаются к специалисту, который способен сразу определить оригинал, подчеркнул редактор приложения «Стиль. Часы» издательского дома “Ъ” Алексей Тарханов:

«Если вы приобретаете экземпляр, который стоит десятки тысяч долларов или евро, вы все равно обращаетесь к специалисту, который его посмотрит, проверит и скажет, похож ли он на реальные часы или нет.

Анна Минакова — о разноцветных моделях часов

Rolex вполне может быть тоже таким желанным предметом. Например, моделей в некоторых линейках бренда, таких как GMT или Daytona, просто не существует в достаточном количестве».

Чтобы уменьшить количество краж, компании начали запускать программы поддержки. Так, швейцарская фирма Blancpain Le Brassus гарантирует возможность в течение двух лет возместить или отремонтировать украденные или поврежденные часы, которые были куплены в прошлом или в этом году. А руководство бренда люксовых часов Audemars Piguet заявило, что и вовсе предложит клиентам замену украденных моделей в рамках новой программы обслуживания.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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