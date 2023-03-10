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Коммерсантъ FM
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Люксовые часы обгоняют акции

Насколько выгодны инвестиции в аксессуары дорогих марок

Инвестиции в дорогие часы оказались выгоднее, чем в акции компаний из S&P 500. Цены на продукцию Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet с середины 2018-го росли в среднем на 20% в год, пишет Boston Consulting Group. Доходность индекса S&P 500 за этот же период достигла только 8%. Есть ли спрос на такую инвестицию со стороны россиян? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дорогие аксессуары на фоне кризиса стали привлекательной альтернативой, даже несмотря на то, что к примеру, с 2012-го по 2022-й инвестиции в S&P 500 принесли 12% прибыли. Однако подобные вложения связаны с еще более высокими рисками, предупредил инвестбанкир Евгений Коган:

«Я бы даже сказал, что инвестиции в часы будут сложнее, чем в виски. Потому что если вы нашли действительно хороший, качественный напиток, то скорее всего с возрастом он будет дороже. А вот с аксессуарами все не так просто. Есть марки, которые больше не производятся, и по идее они должны дорожать, но далеко не всегда это происходит. Почему, например, Breguet не так хорошо держит цены, как тот же Rolex? Я как специалист по инвестициям, достаточно неплохо разбирающийся в часах, не могу ответить на эти вопросы».

По какой цене в России продаются часы люкс-класса

Из-за геополитической ситуации россиянам недоступны большинство инвестиционных инструментов. В эту категорию не входят люксовые часы, их все еще можно приобрести и в РФ, однако стоимость будет значительно выше, чем за границей, отметил главный редактор журнала «Часовой бизнес» Вячеслав Медведев:

«Я бы не сказал, что у нас в стране есть какие-то масштабные проблемы с тем, чтобы купить люковые часы. Во-первых, их сюда привозят разными путями. Во-вторых, никто не отменял Дубай или Казахстан, где сейчас продавцы просто не успевают выкладывать часы на витрины, с такой скоростью они продаются. А покупают их, понятно, не местное население, а россияне».

А вот внутри страны интерес к люксовым часам со стороны россиян снизился, точнее, он на время «перебрался» вместе с уехавшими покупателями, подтвердил генеральный директор компании «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов: «Сейчас каждый второй клиент у нас, так сказать, релоцирован. Кроме того, часы на заказ можно сделать в Дубае, Стамбуле или Лондоне. Так что спрос просто уже "переехал" вслед за покупателями, а в России он сильно просел».

В каком виде в России сохранится luxury-ритейл

Есть ли в таком случае у вторичного рынка люксовых часов перспективы? Независимый часовой эксперт Максим Кулинцов подчеркивает, что сами бренды создают для этого все условия: «Рост будут стимулировать онлайн-продажи. Сейчас люди разочарованы искусственным дефицитом, поэтому некоторые из них обратились к вторичному рынку.

С развитием trade-in и в связи с решением некоторых брендов продавать подержанные часы здесь можно ждать еще одного скачка. Сейчас на долю Audemars Piguet, Patek Philippe и Rolex приходится 55% объема продаж».

В 2022 году рынок подержанных дорогих часов достиг $24 млрд — это почти половина от объема торговли новыми. Но международные аналитики настроены позитивно. Согласно их прогнозам, к 2033 году рынок уже будущих в употреблении аксессуаров составит $85 млрд, обогнав прямые продажи производителей.

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Яна Загоровская

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