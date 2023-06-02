Обозреватель “Ъ FM” Анна Минаковой рассказывает о том, какие часовые бренды выпускают радужные аксессуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HYT Фото: HYT

Недавно бренд HYT, сделавший себе имя на гидромеханических часах, представил модель Hastroid Rainbow. «Краски времени» — под таким слоганом они вышли. Лучше и не скажешь об аксессуаре, в котором трубка с жидкостями, она же индикатор часа, окрашена в радужные цвета, и каждому делению соответствует свой. Создали часы в единственном экземпляре и продадут 10 декабря на благотворительном аукционе Time For Art в Нью-Йорке.

Давайте вспомним о других часах, которые тоже можно назвать «Красками времени» — моделях с разноцветными элементами в дизайне. Пожалуй, самые знаменитые — Rolex Daytona Rainbow с сапфирами радужных цветов по безелю. Модель выпускали в разных модификациях: белом и фирменном розовом золоте, с черным циферблатом и богаческим циферблатом в паве из бриллиантов…

Эти аксессуары любят селебрити — от Антуана Гризманна до рэпера Post Malone, от Дэвида Бэкхема и Рональдо до Стива Харви.

Но за такую «радугу» заплатить, конечно, придется дорого. Доступные же модели есть у Casio — у нескольких моделей G-Shock в разные цвета окрашены метки часа. А максимально яркое многоцветие, конечно, у Hublot. У The Big Bang Integral Tourbillon Rainblow радужными камнями выложены все поверхности: браслет, корпус, безель, заводная головка. Про людей в таких часах говорят — «богатая рука».