С императорской руки

$5,1 млн за винтаж от Patek Philippe: на аукционе в Гонконге продали часы последнего китайского императора Пу И. Речь идет о модели Reference 96 Quantieme Lune со стрелками из розового золота и платиновым корпусом на ремешке из крокодиловой кожи. По данным экспертов аукционного дома Phillips, Пу И купил эти часы в 1937 году в Париже. Впрочем, ценность этого лота обусловлена не только тем, что он изготовлен из премиальных материалов и принадлежал известному владельцу. За этими часами стоит еще и история. О ней — в материале Лилии Галявиевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu, Reuters Фото: Tyrone Siu, Reuters

Начало 20-х годов прошлого века, Тяньцин. На бортике каменного пруда в одном из парков балансирует русский мальчишка по имени Георгий Пермяков. Он тянется к лепестку лотоса, но поскальзывается и падает в воду. Раздается громкий смех — за сценой наблюдал молодой китаец в длинном халате и солнцезащитных очках в сопровождении охраны. На радость ему мальчишка уже нарочно падает в воду еще раз. Вечером он узнает от мамы, что, сам того не зная, развлекал самого Пу И — императора китайской империи, почти десятилетие назад свергнутого с престола.

20 лет спустя они встречаются снова, но уже в СССР. Советские военные берут императора в плен и привозят из Китая на Дальний Восток, в Хабаровск, а молодого Пермякова, бегло говорящего по-китайски и отлично разбирающегося в восточной культуре, ставят служить его личным переводчиком. Мужчины вспоминают друг друга и между ними завязываются теплые приятельские отношения.

Пу И отлично разбирался в искусстве и поэзии, но отдельной его страстью были часы. Некоторые экземпляры из своей коллекции, в частности, те самые платиновые от Patek Philippe, император взял с собой в лагерь. И однажды решился на эксперимент вместе со своим слугой, рассказывает китайский историк Ван Вэньфэн: «Ли Госюн рассказал мне очень любопытную историю. По его словам, когда они еще были в Советском Союзе, в какой-то из дней, когда им было особенно скучно, император вдруг достал свои часы и спросил Ли Госюна: "Как думаешь, они из платины?" Ли ответил, что ему это неизвестно. Тогда Пу И сказал: "Открой-ка часы, давай узнаем, действительно ли они из платины."»

Ли Госюн начал счищать краску с циферблата, но под ней оказалась всего лишь латунь. На середине процесса Пу И велел слуге остановиться. В итоге верхняя половина часов осталась белого цвета, нижняя стала желто-коричневой с царапинами. В том числе по этой особенности исследователи позже верифицируют модель как действительно принадлежавшую императору.

Но Пу И не последний владелец этих часов. Вскоре он дарит их Георгию Пермякову — тому самому мальчишке у пруда из прошлого и своему личному переводчику. И дарит не без повода, говорит журналист Рассел Воркинг:

«Пу И сообщили, что вечером состоится экстрадиция в Китай. Он был в ужасе, боялся, что там его ждет смерть. Перед своим отъездом император вытащил эти самые часы и вручил их Пермякову как прощальный подарок.

Мы знаем, что Пу И носил эти часы много лет. Я не знал, что эта вещь имеет материальную ценность. И подозреваю, что Пермяков тоже не вполне осознавал это, потому что не хранил часы в каком-то сейфе или хотя бы под замком. Для него это был просто подарок от последнего китайского императора в его последний день пребывания в Советском Союзе 31 июля 1950 года».

Вопреки опасениям Пу И, в Китае его не казнили — почти на 10 лет поместили в тюрьму для военных преступников, а позже освободили и даже интегрировали в общественно-политическую жизнь страны. Пермяков же хранил подарок императора до конца своих дней. Позднее его наследники перепродадут часы зарубежному коллекционеру, и они в конце концов попадут в аукционный дом Phillips. Сумма сделки в итоге в полтора раза превысила эстимейт. И это неудивительно, отмечает независимый часовой эксперт Максим Кулинцов:

«Цену на эти винтажные часы определяет известный владелец-император, количество существующих экземпляров, а таких часов было создано восемь штук. Сложность механизма тоже играет роль, потому что часы показывают день недели, дату, фазу Луны. А также важен бренд — Patek Philippe. Это своего рода артефакт.

Данный экземпляр не рекордсмен, но в то же время, конечно, $5,1 млн — это большая цифра, потому как эксперты предрекали гораздо более скромную — в районе или чуть более $3 млн. И в итоге сумма сделки превзошла все ожидания».

$5,1 млн — солидная цена для винтажных часов, но это не рекорд. Самыми дорогими часами, когда-либо ушедшими с молотка, была другая модель от Patek Philippe. Четыре года назад торги были остановлены на отметке в $31 млн. Тогда вырученные деньги пошли на благотворительность — средства были пожертвованы на исследования мышечной дистрофии Дюшенна.

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