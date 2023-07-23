Россия достанет до Луны

Первую в истории современной России миссию на Луну планируют отправить 11 августа, сообщили в Российской академии наук. В конце мая «Роскосмос» перенес старт с июля на август для «достижения требуемой надежности». Последний раз подобная отечественная станция отправилась на спутник Земли в 1976 году. Запуск «Луны-25» должен был состояться еще в 2015-м, но всякий раз переносился. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роскосмос» Фото: «Роскосмос»

Мягкие посадки на Луну в последнее время совершают только китайские аппараты. Вскоре компанию им составит индийский луноход: ракету-носитель «Чандраян-3» запустили к спутнику 14 июля 2023-го.

Российская станция может прилуниться даже раньше, если, конечно, старт не перенесут. С 2015 года это происходило регулярно, в последнее время из-за проблем с прибором для мягкой посадки.

Ученые рассчитывают исследовать лунную воду, но пока нужно хотя бы восстановить опыт полетов к спутнику, подчеркнул член Санкт-Петербургской Федерации космонавтики России Александр Хохлов:

«Сейчас все нацелены на Южный полюс. Там благодаря российским ученым было выявлено, что есть большое количество воды в кратерах. Скорее всего, это кометная вода в точках, куда не попадает достаточное количество солнечного света. Возможно, ее можно будет использовать, чтобы обеспечивать там людей. Даже если жидкость не будет пригодной для питья, то она может быть технической или служить для производства кислорода.

Разгонный блок "Фрегат" имеет большую энергетику в сравнении с возможностями, которые есть у индийцев. Так что прилетят они примерно одинаково, в начале 20-х чисел августа.

"Луна-25" садится так же, как наши предыдущие аппараты, и попадают именно в нужную точку. То есть можно ждать просто повторения опыта СССР».

Вместе с тем перспективы лунных миссий туманны. Европейское космическое агентство отказалось от совместных с Россией программ по изучению спутника Земли. «Роскосмос», в свою очередь, пообещал снять с проектов «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» оборудование из ЕС. Остается меморандум с Китаем: в 2021-м страны договорились о строительстве станции на Луне. Аналогичное соглашение у КНР есть с Венесуэлой.

США осваивают спутник в рамках «Соглашения Артемиды», участвуют в котором Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. «Роскосмос» критиковал проект из-за опасений, что США могут развернуть на Луне военную базу.

При этом сложности с реализацией российских лунных программ могут возникнуть не из-за конкурентов, а совсем по другой причине, заметил популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Он несколько лет занимается проектом по разработке микроспутника, который планирует отправить к Луне:

«Считается, что, если платформа, как говорят в космонавтике, прошла летные испытания, хотя бы в техническом плане, то на ее базе можно делать уже другие космические аппараты. Они могут полезны в том же самом месте в приполярье на Луне, либо где-то подальше, может быть, на астероидах.

Прямые санкции в отношении Москвы уже несильно влияют, а вот заинтересованность российского государства в том, чтобы перенаправить финансирование, может стать проблемой.

Потому что до 2025 года оно укладывается, но скорее всего следующие аппараты серии "Луна" не успеют осуществить полеты к этому времени. Придется снова выбивать финансирование, нужно снова объяснять, что это надо, а с тех пор приоритеты могут смениться».

В планах Китая — к 2030 году высадить на спутник космонавтов. США хотят вернуть астронавтов туда в 2025-м, а также построить базу в районе лунного Южного полюса.

В дальнейшем NASA собирается использовать пока строящуюся на лунной орбите станцию Gateway, чтобы держать запасы топлива для экспедиций к другим планетам. У Японии, Индии и Южная Кореи похожие планы. Не исключено, что многие участники этой гонки в итоге сойдут с дистанции, продолжает Виталий Егоров:

«Думаю, что в ближайшие 20 лет на Луне появится китайская и международная станции. Очевидно, что американцы из-за высокой стоимости программ лунных пилотируемых полетов хотят кооперацию, в первую очередь, с теми странами, которые участвуют в программе МКС, за исключением России.

Остальные страны тоже присоединяются, как Индия, но они будут идти во втором эшелоне. Китай тоже рассчитывает на совместное участие, понимая, что подобные проекты очень дороги.

Сейчас у Пекина уже есть два партнера — Венесуэла и Россия. Вместе с тем были новости от ученых Института космических исследований РАН, что им приходится переделывать научную аппаратуру для "Луны-26" и "Луны-27", поскольку из-за санкций уже разработанные приборы нельзя произвести».

Активное исследование Луны Москва поставила на паузу в 1970-х. Тогда советская станция первой в мире доставила на Землю пробы грунта со спутника. Сейчас образцы с Луны в Россию попадают из Китая. В феврале 2022-го во время визита Владимира Путина в Пекин власти КНР подарили делегации из Москвы 1,5 гр. лунного грунта для научных исследований.

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Елизавета Скобцова