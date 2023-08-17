Президент России вернулся к идее о строительстве ВСМ Москва — Нижний Новгород

Строительство строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург должно стать первым этапом развития ВСМ в России. После его завершения высокоскоростные магистрали необходимо строить в Нижний Новгород и Воронеж, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в Москве по окончании церемонии открытия третьего Московского центрального диаметра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Из Нижнего Новгорода необходимо двигаться в Казань, из Казани — в уральские регионы»,— отметил президент. По его словам, новыми направлениями для ВСМ могут стать Адлер, Донецк и Луганск. Также вопрос о строительстве высокоскоростной трассы в Минск можно проработать с властями Белоруссии.

«Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, но и улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких, казалось бы, далеких от транспорта сфер как образование и наука. Безусловно, это подтолкнет развитие высокотехнологичных сфер экономики и промышленности. Это не только транспортное машиностроение, но и металлургическая промышленность, сфера IT-технологий и так далее»,— добавил Владимир Путин.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», перспективы строительства ВСМ от Нижнего Новгорода до Москвы обсуждается уже не первый год. В 2019 Владимир Путин не одобрил его, приняв сторону первого вице-премьера Антона Силуанова, который считал проект нецелесообразным. Вместо этого решили возродить проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

В 2021 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин просил президента вернуться к проекту ВСМ Москва — Нижний Новгород. Он тогда отметил, что уже проработан земельный участок и подготовлена проектная документация. «Все будем рассматривать по ходу реализации того, что уже согласовано»,— ответил Владимир Путин.

Андрей Репин