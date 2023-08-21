Падение «Луны»

«Луна-25» потерпела крушение. Это была первая за почти полвека миссия России к спутнику Земли. Аппарат должен был прилуниться 21 августа. Но еще в субботу Роскосмос сообщил о внештатной ситуации на борту станции. В тот день она переходила на предпосадочную орбиту, для этого был выдан специальный импульс, но случилось нечто непредвиденное. 20 августа выяснилось, что параметры импульса оказались не такими, как было запланировано. В итоге аппарат столкнулся с поверхностью Луны. Для выяснения причин произошедшего сформирована межведомственная комиссия. “Ъ FM” восстановил хронологию событий и разобрался в их последствиях. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Луна-25» воспринималась как одна из главных космических миссий в новейшей истории России. Аппарат начали создавать еще в 2005-м, а первый запуск планировали в 2014-м.

Но затем сроки много раз сдвигали — дорабатывали проект. Процесс завершился только в начале 2023 года. В «Роскосмосе» итогом были довольны, глава госкорпорации Юрий Борисов оценивал вероятность успеха в 70%.

Станция стартовала 11 августа, сделала несколько селфи и вышла на орбиту Луны. Она, впрочем, была слишком высокой для посадки, и аппарату потребовалось выполнить маневр: ненадолго включить двигатели, которые бы погасили скорость и помогли выйти уже на посадочную траекторию. В этот момент и произошел сбой, объяснил кандидат технических наук Вадим Лукашевич:

«Команда на выключение двигателя не прошла вовремя. Либо она прошла позже, либо двигатель просто включился и не смог выключиться. Так как импульс был большой, станция врезалась в лунную поверхность со скоростью 54 тыс. км/ч. И там образовался новый кратер».

Предыдущая отечественная экспедиция к Луне состоялась почти полвека назад и завершилась успешной посадкой. После этого для новых запусков не хватало финансов, технологий, да и в целом интерес к ним в мире угас —ученые переключились на Марс.

Лунная гонка возобновилась около 10 лет назад фактически с нуля, говорит директор Института космических исследований РАН, участвовавшего в разработке «Луны-25» Анатолий Петрукович:

«С 10-х появились новые вопросы, были поставлены новые задачи, обнаружены особенности приполярной Луны, связанные с наличием воды, каких-то удобных мест для лунных баз. Если первые посадки в 70-х проводились в низкоширотные районы — там, где достаточно большие и удобные места для прилунения, — то сейчас интерес сместился к южной приполярной зоне».

Сесть в этой зоне — лишь первый этап лунной программы. После 2035 года Россия рассчитывает создать на поверхности спутника жилую базу. А пока планирует отправлять туда новые аппараты. Ждать следующего запуска придется четыре года.

Проблема в том, что у других зондов более сложные миссии: например, пробурить грунт и доставить на Землю его образцы. Провал «Луны-25» ставит перспективы новых экспедиций под сомнение, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев:

«Этот полет был предназначен для того, чтобы восстановить технологии, знания, умения по посадке на Луну. Если мы этот этап пропускаем, значит, появляется большой риск следующего провала на "Луне-27", потому что все это можно будет отрабатывать только теоретически, а практического опыта не будет».

Проще говоря, Россия начинает в новой лунной гонке отставать, причем и от новичков, например, Индии — ее аппарат «Чандраян-3» в эти дни подлетает к спутнику Земли и уже вышел на предпосадочную орбиту — то есть оказался успешнее. Похожих результатов добилась Япония. Китай доставил на Луну планетоход, а США и вовсе готовят высадки астронавтов. Москва пока что уступает конкурентам даже на уровне стратегии, отмечает научный журналист Виталий Егоров, который разрабатывал проект российского микроспутника Луны:

«Надеялись все успеть сделать с первого раза. Можно было бы идти путем Америки и помимо развития государственных программ подтягивать частные космические компании. Не так, что 15 лет финансировать один проект, потом переживать о том, как мы все потеряли, а чтобы иметь в запасе второй».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, изучение спутника Земли сейчас едва ли не главный научный тренд. Кроме того, база на Луне необходима как перевалочный пункт для межпланетных полетов. Но экспедиции потребуют десятков миллиардов бюджетных рублей. И России придется определиться, найдутся ли средства для выполнения целей этой операции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".