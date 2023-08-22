Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где пройдет саммит БРИКС. Видео с прибытием министра опубликовала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Самолет российской делегации приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, в нем участвуют 40 лидеров иностранных государств. Президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии по видеосвязи. Он решил не ехать из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте. Как заявил суд, президент РФ и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления», связанные с незаконным вывозом детей с Украины.

Лаура Кеффер