Все московские аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов

Аэропорты Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово временно останавливали прием и отправку самолетов, сообщили авиаслужбы ТАСС. Спустя примерно 10 минут после новости российского госагентства Шереметьево и Домодедово возобновили работу.

Причина не уточнялась. Очевидцы сообщали о звуке взрыва над Красногорском. Было задержано больше 10 рейсов.

Московские аэропорты ранее в августе неоднократно приостанавливали прием и отправку самолетов во время атак беспилотниками. Так происходили, например, 20 и 21 августа.