Воробьев подтвердил повреждение остекления многоэтажки в Подмосковье из-за БПЛА

В многоэтажке в подмосковном Красногорске взрывной волной выбило окна после уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также повреждены автомобили. По словам главы региона, никто не пострадал, возгорания не было.

Господин Воробьев подтвердил информацию мэра Москвы Сергея Собянина и Минобороны, что были сбиты два беспилотника — один в Часцах Одинцовского городского округа, один — в Красногорске. «Основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили»,— написал губернатор в Telegram.

Глава Красногорска обходит квартиры поврежденного дома вместе с МЧС и другими службами. Господин Воробьев попросил всех сохранять спокойствие.

По данным Минобороны РФ, Украина в ночь на 22 августа пыталась атаковать объекты в России четырьмя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. По данным ведомства, никто не пострадал. В Москве приостанавливалась работа всех аэропортов, из-за чего были задержаны некоторые рейсы.

Леонид Уварчев