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Коммерсантъ FM
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Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку самолетов

В московских аэропортах Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил ТАСС. Причина не уточняется.

По данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево. Некоторые самолеты находятся в зоне ожидания в районе Рязани.

Аэропорт Внуково ранее в августе неоднократно приостанавливал прием самолетов во время атак беспилотниками. Так, 18 августа, он был закрыт меньше чем на час, до тех пор, пока БПЛА не был сбит. В ночь на 20 августа об атаках беспилотниками не сообщалось.

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