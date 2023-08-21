Пригожин опубликовал первое после мятежа видео предположительно из Африки

Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа в конце июня. На видео, вероятно записанном в Африке, он говорит, что ЧВК «Вагнер» берет на работу «настоящих богатырей» и продолжает выполнять задачи, «которые были поставлены». Ранее сообщалось, что ЧВК приостановила набор новых бойцов.

На кадрах виден пейзаж, похожий на африканскую саванну. Хотя господин Пригожин прямо не сказал, где именно он сейчас находится, однако упомянул температуру +50 градусов по Цельсию, а также сказал про свободу африканских народов.

«ЧВК Вагнер делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России) и других бандосов»,— говорит глава компании на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Это верифицированный канал ЧВК, который часто публикует видео, записанные командирами группы.

Евгений Пригожин не записывал видеообращении после мятежа 24 июня. Тогда по соглашению с Кремлем он покинул Россию и уехал в Белоруссию. Однако вскоре его вновь увидели в России. Известно, что он был на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня в Кремле. Также он посещал Санкт-Петербург во время саммита Россия—Африка 27 июля.

The New York Times в марте сообщала, что ЧВК «Вагнер» сохраняет в Африке от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. бойцов. Сам господин Пригожин в апреле, когда основные силы ЧВК сражались за Бахмут (Артемовск), говорил, что Россия не помогает должным образом Африканскому континенту, и утверждал, что государственные структуры мешают работе ЧВК в этих странах.

Также после успешного военного мятежа в Нигере западные СМИ высказывали опасения, что нигерийские военные заручатся поддержкой ЧВК «Вагнер», которая успешно действует в соседнем Мали. Сегодня телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что военные аэродромы стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят подготовку к возможной интервенции в Нигер.