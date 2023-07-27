Глава «Русского дома» в ЦАР опубликовал фотографию Пригожина на саммите в Петербурге

Глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографию с саммита Россия--Африка, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. На снимке запечатлен основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с представителем ЦАР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин на экономическом форуме Россия – Африка

Фото: страница Дмитрия Сытого в социальных сетях Евгений Пригожин на экономическом форуме Россия – Африка

Фото: страница Дмитрия Сытого в социальных сетях

«Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия--Африка. Видим знакомые лица»,— говорится в публикации господина Сытого.

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям ЧВК «Вагнер». Бойцы компании начали марш на Москву и заняли военные объекты в Ростове-на-Дону. 24 июня ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента Белоруссии. Было условлено, что господин Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию. 29 июня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Евгением Пригожиным и другими представителями ЧВК.

Уже после этой встречи, в начале июля, господин Пригожин посещал Санкт-Петербург. По информации СМИ, он вернулся в Россию завершить свои дела, в частности закрыть собственные СМИ (РИА ФАН, «Невские новости» и т. д.). Кроме того, он посещал управление ФСБ по городу и Ленобласти, чтобы забрать изъятое в ходе обысков в его загородной резиденции оружие, включая наградной пистолет от министра обороны Сергея Шойгу. После на каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», публиковались фотографии господина Пригожина в полевом лагере. Предположительно они были сделаны в Белоруссии.

19 июля структура Евгения Пригожина зарегистрировала в Белоруссии компанию по управлению недвижимостью ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Находящийся в эти дни в России Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину, как обстоят дела у находящихся в его стране вагнеровцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «А он, мятежный, просит Жешув».