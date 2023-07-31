ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов

В Telegram-канале c объявлениями о найме в ЧВК «Вагнер» говорится, что сейчас отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов «в связи с наличием большого кадрового резерва». Основатель ЧВК Евгений Пригожин это подтвердил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его комментарий от вчерашнего дня, 30 июля, опубликован в связанном с ЧВК канале Grey Zone. Господин Пригожин уточнил, что ЧВК продолжает деятельность в Африке и в подготовительных центрах в Белоруссии. По его словам, сейчас компания «определяется со следующими задачами», «которые будут совершаться во имя величия России».

Он рассказал, что большая часть бойцов ЧВК сейчас находится в отпуске. «В настоящий момент, время открытия центров по набору пока не определено… Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор»,— добавил Евгений Пригожин.

23 июня господин Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько регионов. Российские власти сочли действия господина Пригожина попыткой мятежа. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. Евгений Пригожин уехал в Белоруссию, уголовное дело о мятеже закрыли. На прошлой неделе бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами «Вагнера».

Лаура Кеффер