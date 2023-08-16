Faurecia локализовала покупателей

Как выяснил “Ъ”, активы крупного производителя автокомпонентов Faurecia в России могут купить российские топ-менеджеры, они уже зарегистрировали для этого новую компанию. О планах Faurecia выйти из РФ стало известно в начале 2023 года: компания ссылалась в том числе на прекращение работы иностранных автоконцернов. При этом, в отличие от других иностранных производителей компонентов, например Magna, у Faurecia в Тольятти остался заказчик в лице АвтоВАЗа. Magna, напомним, реализовала свой бизнес в РФ за $15 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Топ-менеджеры российской Faurecia в конце июня создали компанию «Формат Инвест» — как рассказывают собеседники “Ъ”, с ее помощью они намерены купить активы французской группы и перезапустить их. Согласно СПАРК, по 35% в этой компании у гендиректора пяти структур Faurecia в России Татьяны Громовой и операционного директора Faurecia в России Оливье Гриненберже, остальные доли по 6% в том числе у директоров площадок в Тольятти Николая Афанасьева и Марины Давыденко, а также директора по продажам, программам и инжинирингу Александра Горина.

“Ъ” направил запрос в Faurecia, а также задал вопросы гендиректору части российских юрлиц Faurecia и соучредителю «Формат Инвеста» Татьяне Громовой, но не получил комментариев.

Faurecia — один из крупнейших в мире производителей интерьеров и выхлопных систем — приняла решение об уходе из РФ в начале 2023 года. В 2022 году группа в результате слияния с Hella (специализируется на электронике) стала называться Forvia. В отчете компании за 2022 год сообщалось, что деятельность группы в РФ «очень ограничена» — 0,4% от общего объема продаж в 2022 году против 1,4% годом ранее. «По причине войны, решений автопроизводителей относительно их работы в РФ, а также неопределенной и сложной обстановки Faurecia решила выйти из РФ и обесценила связанные со страной активы в 2022 году»,— говорилось в отчете. Затраты, связанные с прекращением деятельности в РФ, на конец 2022 года составили €130,3 млн, из них €103,9 млн — расходы на реорганизацию и €26,4 млн прочих расходов. В пресс-релизе также сообщалось, что разовые расходы, связанные с решением ухода из РФ (в основном обесценение активов), оцениваются в €143 млн.

Главными покупателями продукции группы были альянс Renault-Nissan АвтоВАЗ, а также Hyundai / Kia и Volkswagen. Из этих производителей деятельность продолжает только АвтоВАЗ. В отчетности «Форесия экологичные решения» за 2022 год сообщалось, что те продолжают работать по проектам с АвтоВАЗом и «УзАвто» (Cobalt, Nexia, Lacetti), а срок завершения проектов — с 2026 по 2032 год, в связи с чем «состояние общества представляется руководству устойчивым в долгосрочной перспективе». Аналогичная информация, но лишь об АвтоВАЗе, приводится в отчетности «Форесия автомобильные решения» со сроком завершения проектов с 2030 по 2032 год. «Форесия экологичные решения» также занималась «разработкой, созданием опытных образцов и серийным производством системы обработки отработавших газов для дизельного двигателя КамАЗ Р6 экологического класса "Евро-5" и выше», получая до 2021 года господдержку, следует из отчетности.

У компании в РФ шесть юрлиц (часть из них находится в стадии реорганизации с 2022 года). Это «Форесия Интериор Луга» (Ленобласть), «Форесия Интериор Тольятти», «Форесия автомобильные решения», «Форесия Аутомотив Девелопмент» (Калуга), «Форесия экологичные решения» и «Хелла».

Собеседники “Ъ” отмечают, что нередко топ-менеджмент планирует выкупить компанию в РФ и головной иностранный офис на это согласен, однако сделка не получает одобрения властей РФ из-за наличия других интересантов на активы. С учетом того, что деятельность компаний Faurecia сейчас сконцентрирована вокруг АвтоВАЗа, отечественная компания могла бы стать покупателем, но, по словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, у самого концерна таких планов не было.

Как писал “Ъ” 11 августа, схожие с Faurecia активы Magna были проданы неизвестной на рынке компании «Е-мобиль», которая может быть связана с бывшим главой УВЗ Олегом Сиенко. При этом ключевым для перезапуска работы компании собеседники “Ъ” считают именно сохранение команды топ-менеджеров.

Отметим, что после покупки «Татнефтью» у Nokian шинного завода в компанию вернулся гендиректором Андрей Пантюхов. Он же до сделки с «Татнефтью» вместе с другими топ-менеджерами Nokian в РФ создали компанию «Феникс Партнерс», в которой у господина Пантюхова был 51%, сейчас компания уже ликвидирована.

Три из компаний Faurecia расположены в Тольятти, при этом две из них продаются — заводы «Форесия Интериор Тольятти» и «Форесия экологичные решения» (выхлопные системы). Сам бизнес планируется переместить на новую площадку в ОЭЗ «Тольятти», где находится запущенное в 2021 году ООО «Форесия автомобильные решения» (сиденья, механизмы для автокресел). Весной на Avito появилось объявление о продаже площадки «Форесия Интериор Тольятти» за 300 млн руб. До конца 2021 года компания входила в структуру нижегородского холдинга «Автокомпоненты» и была продана за 1 млрд руб., писало «Самарское обозрение». “Ъ” направил запрос в «Автокомпоненты» об их интересе к активам или площадкам.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов отмечает, что активы Faurecia выглядят интересными как минимум с учетом продолжения работы в Тольятти и наличия как минимум одного крупного клиента. Он добавляет, что в перспективе у отрасли есть потребности в комплектующих и перечень заказчиков может расти.

Ольга Никитина; Андрей Сазонов, Самара