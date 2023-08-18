Первым делом, первым делом обучение

Власти США в пятницу подтвердили, что дадут европейским странам добро на передачу Украине американских истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. Между тем, по сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. В Киеве ранее высказывали надежду на то, что самолеты западного образца помогут украинской стороне успешнее проводить контрнаступление. В Москве же предупреждали, что передача украинцам этих истребителей будет расцениваться Россией как значительная эскалация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Heimken / Pool / Reuters Фото: Axel Heimken / Pool / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу подтвердил журналистам, что госсекретарь США Энтони Блинкен накануне отправил своим европейским коллегам письмо, касающееся передачи Украине F-16. Из комментария представителя Белого дома следует, что в послании содержались гарантии согласия США на предоставление Украине европейскими странами этих истребителей после завершения обучения украинских пилотов. Такое разрешение Вашингтона необходимо европейцам, поскольку F-16 производятся в США (компанией Lockheed Martin).

Письма от Энтони Блинкена получили, в частности, власти Дании и Нидерландов — двух стран, проявляющих наибольшую активность в коалиции из 11 государств—членов НАТО, выступающих за предоставление Украине F-16. «Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16,— говорится в послании госсекретаря (с копией документа ознакомилось агентство Reuters).— Это (одобрение запросов.— “Ъ”) позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение. Украина должна быть в состоянии защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета».

Официальные лица Дании и Нидерландов подтвердили получение письма из Госдепартамента. «Дания получила одобрение США на поставку Украине F-16, как только обучат пилотов»,— заявил глава МИДа королевства Ларс Лёкке Расмуссен агентству Bloomberg, назвав послание «дружеским». «Правительство (Дании.— “Ъ”) несколько раз заявляло, что передача самолетов — это естественный следующий шаг после обучения»,— заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен агентству Ritzau.

«Мы приветствуем решение Вашингтона позволить нам отправить истребители F-16 на Украину. Большая благодарность госсекретарю Блинкену за доброе и оперативное сотрудничество»,— написал в социальной сети X (бывшая Twitter) глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. «Это позволит нам довести до конца обучение украинских пилотов. Мы остаемся в тесном контакте с европейскими партнерами, чтобы принять решение о следующих шагах»,— написала в той же соцсети министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В то же время издание The Netherlands Times со ссылкой на источники сообщило, что на обучение украинских пилотов может уйти год.

То есть истребители Украина получит не ранее лета 2024-го.

В начале августа издание Politico сообщало, что к подготовке в Нидерландах приступила первая группа из восьми украинских военнослужащих.

При этом западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что получение F-16 может не дать Киеву тех преимуществ, на которые он надеется. «Официальные лица США в частном порядке говорят, что F-16 мало помогли бы Украине в ее нынешнем контрнаступлении и не изменят правила игры, когда они в конечном итоге будут переданы, учитывая российские системы противовоздушной обороны и проблемы контролирования неба над Украиной»,— сообщило, к примеру, в пятницу агентство Reuters.

Газета The Washington Post также со ссылкой на американских чиновников подчеркнула, что обретение F-16 «не станет панацеей» для украинских вооруженных сил.

Украинские официальные лица между тем связывают с этими истребителями большие надежды. Так, президент Владимир Зеленский в июле в интервью американскому телеканалу ABC News заявил: «F-16, а также другое нужное оборудование даст нам возможность продвигаться быстрее». «Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело»,— признал он тогда, добавив, что получение F-16 позволит украинской стороне установить «равенство» в небе с Россией.

В офисе Владимира Зеленского считают, что Киеву для успешного контрнаступления необходимы 60–80 F-16. Сколько самолетов в итоге будет предоставлено Киеву, пока не совсем ясно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, на днях заявил телеканалу France24, что если у украинцев будут F-16, то они «не будут подвергаться российскому шантажу при экспорте украинского зерна на мировые рынки». «Чем быстрее мы их (самолеты.— “Ъ”) получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный, эффективный коридор»,— сказал министр.

Российские официальные лица ранее не раз предупреждали, что передача Украине F-16 будет расценена Москвой как существенная эскалация. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT напомнил, что эти самолеты могут быть оснащены для несения ядерного вооружения. «Мы об этом сказали публично. В рамках пяти постоянных членов Совбеза ООН есть "ядерная пятерка", где встречаются эксперты, мы сделали там серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что неужели мы думаем, что они отдадут Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие. Мы им ответили, что мы даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который его несет»,— заявил он. На вопрос же журналиста, какой может быть реакция Москвы в случае появления у Киева этих истребителей, министр отреагировал так: «Ответ за военными. Они знают, что делать».

Елена Черненко