Глава «Роскосмоса» Борисов назвал причину крушения «Луны-25»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что крушение российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» произошло, после того как двигатель не отключился штатно и проработал 127 секунд вместо 84. Одной из причин инцидента он назвал прерывание лунной программы почти на 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснил Юрий Борисов, 19 августа в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать аппарат и вывести его на предпосадочную орбиту. Отключение двигателя произошло не в соответствии с циклограммой, а «по временной отсечке». При этом господин Борисов подчеркнул, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.

В 14:57 связь с аппаратом была потеряна. «Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны»,— уточнил господин Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

«Роскосмос» будет разбираться, что именно привело к нарушению работы двигателя. «Я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии. Она уже назначена, начала работу»,— сказал господин Борисов. Результаты работы этой комиссии он ожидает уже в ближайшее время.

При этом прекращение лунной программу из-за неудачи с аппаратом, по его мнению, стало бы самым неверным решением. «Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет — это и является основной причиной неудач»,— заявил глава «Роскосмоса».

Он считает, что «бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 60–70-е годы практически был потерян», поскольку прервалась смена поколений. «Только за счет использования новых технологий, современных методов моделирования можно снизить уровень этих аварий»,— заключил Юрий Борисов.

«Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. В рамках программы «Роскосмос» также планирует запустить «Луну-26» в 2027 году и «Луну-27» — в 2028-м.

Лусине Баласян