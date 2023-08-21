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Глава «Роскосмоса» Борисов назвал причину крушения «Луны-25»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что крушение российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» произошло, после того как двигатель не отключился штатно и проработал 127 секунд вместо 84. Одной из причин инцидента он назвал прерывание лунной программы почти на 50 лет.

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснил Юрий Борисов, 19 августа в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать аппарат и вывести его на предпосадочную орбиту. Отключение двигателя произошло не в соответствии с циклограммой, а «по временной отсечке». При этом господин Борисов подчеркнул, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.

В 14:57 связь с аппаратом была потеряна. «Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны»,— уточнил господин Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

«Роскосмос» будет разбираться, что именно привело к нарушению работы двигателя. «Я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии. Она уже назначена, начала работу»,— сказал господин Борисов. Результаты работы этой комиссии он ожидает уже в ближайшее время.

При этом прекращение лунной программу из-за неудачи с аппаратом, по его мнению, стало бы самым неверным решением. «Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет — это и является основной причиной неудач»,— заявил глава «Роскосмоса».

Он считает, что «бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 60–70-е годы практически был потерян», поскольку прервалась смена поколений. «Только за счет использования новых технологий, современных методов моделирования можно снизить уровень этих аварий»,— заключил Юрий Борисов.

«Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. В рамках программы «Роскосмос» также планирует запустить «Луну-26» в 2027 году и «Луну-27» — в 2028-м.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Как покоряли Луну

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В 1961 году началась разработка лунной программы США, высадку человека на спутник Земли провозгласили одной из приоритетных национальных задач. Гиганты авиакосмической промышленности Boeing, Lockheed и Rockwell совместными усилиями должны были не позднее 1970 года доставить американца на Луну &lt;br>На фото: астронавт Нил Армстронг во время тренировки

В 1961 году началась разработка лунной программы США, высадку человека на спутник Земли провозгласили одной из приоритетных национальных задач. Гиганты авиакосмической промышленности Boeing, Lockheed и Rockwell совместными усилиями должны были не позднее 1970 года доставить американца на Луну
На фото: астронавт Нил Армстронг во время тренировки

Фото: NASA

В декабре 1968 года в соответствии с графиком лунной программы корабль «Аполлон-8» с астронавтами на борту облетел Луну и благополучно вернулся на Землю. В марте 1969 года экипаж «Аполлона-9» успешно испытал на околоземной орбите лунный корабль, на котором астронавтам предстояло прилуниться. В мае 1969-го экипаж «Аполлона-10» успешно провел такие же испытания, но уже на лунной орбите &lt;br>На фото: члены экипажа «Аполлон-11» Нил Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот основного блока) и Эдвин Олдрин (пилот лунного отсека)

В декабре 1968 года в соответствии с графиком лунной программы корабль «Аполлон-8» с астронавтами на борту облетел Луну и благополучно вернулся на Землю. В марте 1969 года экипаж «Аполлона-9» успешно испытал на околоземной орбите лунный корабль, на котором астронавтам предстояло прилуниться. В мае 1969-го экипаж «Аполлона-10» успешно провел такие же испытания, но уже на лунной орбите
На фото: члены экипажа «Аполлон-11» Нил Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот основного блока) и Эдвин Олдрин (пилот лунного отсека)

Фото: NASA

Перед экипажем «Аполлона-11» стояла задача высадиться на Луну, собрать образцы грунта и вернуться на Землю. После долгих тренировок и испытаний было решено, что на Луну отправятся летчики-испытатели: участники Корейской войны Нил Армстронг и Майкл Коллинз, а также офицер ВВС США Эдвин Олдрин. Кроме того, все трое совершили по одному космическому полету в рамках космической «Программы Джемини»

Перед экипажем «Аполлона-11» стояла задача высадиться на Луну, собрать образцы грунта и вернуться на Землю. После долгих тренировок и испытаний было решено, что на Луну отправятся летчики-испытатели: участники Корейской войны Нил Армстронг и Майкл Коллинз, а также офицер ВВС США Эдвин Олдрин. Кроме того, все трое совершили по одному космическому полету в рамках космической «Программы Джемини»

Фото: NASA

Первоначально состав экипажа, который должен был отправиться на Луну, мог быть другим. Например, вместо Нила Армстронга капитаном корабля должен был стать Фрэнк Борман, летавший на «Аполлоне-8». Однако из-за трагедии «Аполлона-1», случившейся 27 января 1967 года и приведшей к гибели трех астронавтов, лунная программа была пересмотрена, после чего Борман объявил полет на «Аполлоне-8» последним в своей карьере

Первоначально состав экипажа, который должен был отправиться на Луну, мог быть другим. Например, вместо Нила Армстронга капитаном корабля должен был стать Фрэнк Борман, летавший на «Аполлоне-8». Однако из-за трагедии «Аполлона-1», случившейся 27 января 1967 года и приведшей к гибели трех астронавтов, лунная программа была пересмотрена, после чего Борман объявил полет на «Аполлоне-8» последним в своей карьере

Фото: NASA

Готовясь к полету, каждый из астронавтов провел на тренажерах более 400 часов. Тренировки имитировали выход на поверхность Луны, прилунение, заход на посадку, работы по сбору образцов грунта и установку научных приборов и экспериментов. Проводились занятия по геологии, которых, однако, было немного, что вызывало опасения астронавтов

Готовясь к полету, каждый из астронавтов провел на тренажерах более 400 часов. Тренировки имитировали выход на поверхность Луны, прилунение, заход на посадку, работы по сбору образцов грунта и установку научных приборов и экспериментов. Проводились занятия по геологии, которых, однако, было немного, что вызывало опасения астронавтов

Фото: NASA

Корабль «Аполлон-11» стартовал к Луне 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по Гринвичу на 724 мс позже расчетного времени

Корабль «Аполлон-11» стартовал к Луне 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по Гринвичу на 724 мс позже расчетного времени

Фото: NASA

Наблюдать за стартом «Аполлона-11» в Космическом центре имени Кеннеди собралось около миллиона человек со всей страны. Все места в гостиницах и мотелях округа Бревэрд и ближайших округов были забронированы задолго до дня старта. Среди пяти тысяч почетных гостей присутствовали 36-й президент США Линдон Джонсон (в центре) и вице-президент Спиро Агню (слева). Кроме того, старт космического корабля транслировался в прямом эфире в 33 странах. По некоторым оценкам, только в США его смотрели около 25 млн телезрителей. В СССР трансляция не велась

Наблюдать за стартом «Аполлона-11» в Космическом центре имени Кеннеди собралось около миллиона человек со всей страны. Все места в гостиницах и мотелях округа Бревэрд и ближайших округов были забронированы задолго до дня старта. Среди пяти тысяч почетных гостей присутствовали 36-й президент США Линдон Джонсон (в центре) и вице-президент Спиро Агню (слева). Кроме того, старт космического корабля транслировался в прямом эфире в 33 странах. По некоторым оценкам, только в США его смотрели около 25 млн телезрителей. В СССР трансляция не велась

Фото: NASA

К началу второго дня полета «Аполлон-11» преодолел половину расстояния от Земли до Луны. Вскоре была проведена первая трансляция с корабля. Астронавты показали бортовой компьютер, виды Земли и то, как они занимаются зарядкой на борту «Аполлона»

К началу второго дня полета «Аполлон-11» преодолел половину расстояния от Земли до Луны. Вскоре была проведена первая трансляция с корабля. Астронавты показали бортовой компьютер, виды Земли и то, как они занимаются зарядкой на борту «Аполлона»

Фото: NASA

На четвертые сутки полета «Аполлон-11» вошел в тень Луны. Были сделаны необходимые снимки. На Землю астронавты передали, что свет Луны настолько ярок, что можно читать книги &lt;br>На фото: лунный модуль корабля «Аполлон-11» «Орел»

На четвертые сутки полета «Аполлон-11» вошел в тень Луны. Были сделаны необходимые снимки. На Землю астронавты передали, что свет Луны настолько ярок, что можно читать книги
На фото: лунный модуль корабля «Аполлон-11» «Орел»

Фото: NASA

20 июля 1969 года американским астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину (на фото) удалось совершить посадку на Луну

20 июля 1969 года американским астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину (на фото) удалось совершить посадку на Луну

Фото: NASA

21 июля Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Однако на всех, кроме одной, фотографиях с Луны запечатлен Олдрин. Это связано с тем, что камера находилась в руках у Армстронга. Утверждается, что, ступив на поверхность Луны, Армстронг произнес: «Это маленький шаг для человека, но гигант­ский скачок для всего человечества»

21 июля Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Однако на всех, кроме одной, фотографиях с Луны запечатлен Олдрин. Это связано с тем, что камера находилась в руках у Армстронга. Утверждается, что, ступив на поверхность Луны, Армстронг произнес: «Это маленький шаг для человека, но гигант­ский скачок для всего человечества»

Фото: NASA

Армстронг и Олдрин пробыли на Луне около трех часов. За это время они собрали 21,5 кг грунта, вышли на связь с президентом Никсоном и установили флаг США. Именно развевающееся полотнище позже стало поводом для упреков американцев в фальсификации: якобы в вакууме флаг должен был безжизненно повиснуть. Американцы объяснили, что флаг был закреплен на флагштоке, который слегка раскачивался. Кроме флага на Луне была установлена табличка с выгравированными на ней словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили ногой на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества»

Армстронг и Олдрин пробыли на Луне около трех часов. За это время они собрали 21,5 кг грунта, вышли на связь с президентом Никсоном и установили флаг США. Именно развевающееся полотнище позже стало поводом для упреков американцев в фальсификации: якобы в вакууме флаг должен был безжизненно повиснуть. Американцы объяснили, что флаг был закреплен на флагштоке, который слегка раскачивался. Кроме флага на Луне была установлена табличка с выгравированными на ней словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили ногой на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества»

Фото: NASA

За почти три часа на Луне Эдвин Олдрин, кроме выполнения основных целей операции, как старейшина пресвитерианской церкви, провел краткую частную церковную службу, совершив таинство причастия. «Я принял святые дары и принес благодарность разуму и духу, которые доставили двух молодых пилотов в Море Спокойствия. Интересно, подумал я, ведь самый первый напиток и самая первая пища, поданные на Луне, — это вино и хлеб причастия», — вспоминал позже он. Армстронг, будучи атеистом, участия в службе не принимал

За почти три часа на Луне Эдвин Олдрин, кроме выполнения основных целей операции, как старейшина пресвитерианской церкви, провел краткую частную церковную службу, совершив таинство причастия. «Я принял святые дары и принес благодарность разуму и духу, которые доставили двух молодых пилотов в Море Спокойствия. Интересно, подумал я, ведь самый первый напиток и самая первая пища, поданные на Луне, — это вино и хлеб причастия», — вспоминал позже он. Армстронг, будучи атеистом, участия в службе не принимал

Фото: NASA

Эдвин Олдрин: «Говорит пилот лунного модуля. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и попросить каждого человека, слушающего меня, кем бы он ни был и где бы ни находился, на минуту отвлечься, поразмышлять над событиями последних нескольких часов и по-своему воздать благодарность»

Эдвин Олдрин: «Говорит пилот лунного модуля. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и попросить каждого человека, слушающего меня, кем бы он ни был и где бы ни находился, на минуту отвлечься, поразмышлять над событиями последних нескольких часов и по-своему воздать благодарность»

Фото: NASA

Походив по Луне, астронавты отметили, что мелкие частицы грунта были похожи на порошок или измельченный древесный грунт, который можно было легко подбрасывать вверх мысками ботинок. Они прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок. При этом ноги в нем почти не утопали, хоть и оставляли следы. Астронавты сообщили, что двигаться на Луне совсем несложно, даже проще, чем во время тренировочных имитаций лунного притяжения, которое составляет 1/6 от земного

Походив по Луне, астронавты отметили, что мелкие частицы грунта были похожи на порошок или измельченный древесный грунт, который можно было легко подбрасывать вверх мысками ботинок. Они прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок. При этом ноги в нем почти не утопали, хоть и оставляли следы. Астронавты сообщили, что двигаться на Луне совсем несложно, даже проще, чем во время тренировочных имитаций лунного притяжения, которое составляет 1/6 от земного

Фото: NASA

Проведя на Луне 21 час 36 минут 21 секунду, собрав грунт, установив необходимую аппаратуру и отдохнув, астронавты начали готовиться к взлету, который прошел успешно и без технических трудностей. Попав на борт «Аполлона», астронавты узнали, что их полет — центральная тема мировой прессы. Свои поздравления лунным первопроходцам передавали главы многих стран. С поздравительным заявлением также выступили советские космонавты

Проведя на Луне 21 час 36 минут 21 секунду, собрав грунт, установив необходимую аппаратуру и отдохнув, астронавты начали готовиться к взлету, который прошел успешно и без технических трудностей. Попав на борт «Аполлона», астронавты узнали, что их полет — центральная тема мировой прессы. Свои поздравления лунным первопроходцам передавали главы многих стран. С поздравительным заявлением также выступили советские космонавты

Фото: NASA

Последняя телетрансляция состоялась 23 июля. Астронавты говорили о значении полета для науки, а также благодарили тех, чья работа сделала эту экспедицию возможной (на фото диспетчеры Космического центра имени Кеннеди, следившие за полетом). Миссия продолжалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд

Последняя телетрансляция состоялась 23 июля. Астронавты говорили о значении полета для науки, а также благодарили тех, чья работа сделала эту экспедицию возможной (на фото диспетчеры Космического центра имени Кеннеди, следившие за полетом). Миссия продолжалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд

Фото: NASA

24 июля «Аполлон-11» приводнился с незначительным отклонением от запланированной точки. Через час астронавты были доставлены вертолетом в мобильный карантинный фургон, где их ждали врачи. Тем временем на борту авианосца «Хорнет» их ожидали президент США Ричард Никсон, директор НАСА Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман. Встреча астронавтов транслировалась и в СССР

24 июля «Аполлон-11» приводнился с незначительным отклонением от запланированной точки. Через час астронавты были доставлены вертолетом в мобильный карантинный фургон, где их ждали врачи. Тем временем на борту авианосца «Хорнет» их ожидали президент США Ричард Никсон, директор НАСА Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман. Встреча астронавтов транслировалась и в СССР

Фото: NASA

Мобильный карантинный фургон с астронавтами и двумя их спутниками, а также командный модуль «Колумбия» были выгружены с борта авианосца «Хорнет» в Перл-Харборе 27 июля. По дороге астронавты сделали лишь одну остановку, во время которой они поприветствовали приехавших посмотреть на них жителей Гонолулу. Астронавты прибыли в Хьюстон в 6 утра 28 июля &lt;br>На фото: контрольный центр после успешного завершения лунной экспедиции

Мобильный карантинный фургон с астронавтами и двумя их спутниками, а также командный модуль «Колумбия» были выгружены с борта авианосца «Хорнет» в Перл-Харборе 27 июля. По дороге астронавты сделали лишь одну остановку, во время которой они поприветствовали приехавших посмотреть на них жителей Гонолулу. Астронавты прибыли в Хьюстон в 6 утра 28 июля
На фото: контрольный центр после успешного завершения лунной экспедиции

Фото: NASA

Строгие правила требовали нахождения астронавтов в карантине в течение 21 дня, считая с момента старта с Луны. Астронавты получили день отдыха, после чего они должны были пройти множество тестов и медицинских комиссий &lt;br>На фото слева направо: Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин и Нил Армстронг

Строгие правила требовали нахождения астронавтов в карантине в течение 21 дня, считая с момента старта с Луны. Астронавты получили день отдыха, после чего они должны были пройти множество тестов и медицинских комиссий
На фото слева направо: Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин и Нил Армстронг

Фото: NASA

В свободное время в карантине астронавтам разрешалось заниматься на тренажерах, читать, смотреть телевизор, играть в настольный теннис. Общение с семьями — только по телефону. Несмотря на это, жены астронавтов приходили к карантинному фургону каждый день (на фото). Пресс-конференции не были запланированы. Так как никаких инфекций и заболеваний у астронавтов не выявили, было решено прекратить карантин в 1 час ночи 11 августа, на день раньше, чем планировалось

В свободное время в карантине астронавтам разрешалось заниматься на тренажерах, читать, смотреть телевизор, играть в настольный теннис. Общение с семьями — только по телефону. Несмотря на это, жены астронавтов приходили к карантинному фургону каждый день (на фото). Пресс-конференции не были запланированы. Так как никаких инфекций и заболеваний у астронавтов не выявили, было решено прекратить карантин в 1 час ночи 11 августа, на день раньше, чем планировалось

Фото: NASA

Первая пресс-конференция астронавтов после полета состоялась 12 августа. Нил Армстронг сказал тогда: «У нас была проблема 5-летнего мальчика в кондитерском магазине — вокруг слишком много интересного». После пресс-конференции астронавты вместе с семьями и директором НАСА Томасом Пэйном отправились в Нью-Йорк, оттуда в Чикаго и Лос-Анджелес, где они были награждены Президентской медалью Свободы. 16 августа астронавтов ждали жители Хьюстона, а также конгрессмены, которые выслушали отчет об экспедиции. 29 сентября 1969 года началось мировое турне астронавтов, продлившееся 38 дней и завершившееся торжественной церемонией в Белом доме в Вашингтоне

Первая пресс-конференция астронавтов после полета состоялась 12 августа. Нил Армстронг сказал тогда: «У нас была проблема 5-летнего мальчика в кондитерском магазине — вокруг слишком много интересного». После пресс-конференции астронавты вместе с семьями и директором НАСА Томасом Пэйном отправились в Нью-Йорк, оттуда в Чикаго и Лос-Анджелес, где они были награждены Президентской медалью Свободы. 16 августа астронавтов ждали жители Хьюстона, а также конгрессмены, которые выслушали отчет об экспедиции. 29 сентября 1969 года началось мировое турне астронавтов, продлившееся 38 дней и завершившееся торжественной церемонией в Белом доме в Вашингтоне

Фото: NASA

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В 1961 году началась разработка лунной программы США, высадку человека на спутник Земли провозгласили одной из приоритетных национальных задач. Гиганты авиакосмической промышленности Boeing, Lockheed и Rockwell совместными усилиями должны были не позднее 1970 года доставить американца на Луну
На фото: астронавт Нил Армстронг во время тренировки

Фото: NASA

В декабре 1968 года в соответствии с графиком лунной программы корабль «Аполлон-8» с астронавтами на борту облетел Луну и благополучно вернулся на Землю. В марте 1969 года экипаж «Аполлона-9» успешно испытал на околоземной орбите лунный корабль, на котором астронавтам предстояло прилуниться. В мае 1969-го экипаж «Аполлона-10» успешно провел такие же испытания, но уже на лунной орбите
На фото: члены экипажа «Аполлон-11» Нил Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот основного блока) и Эдвин Олдрин (пилот лунного отсека)

Фото: NASA

Перед экипажем «Аполлона-11» стояла задача высадиться на Луну, собрать образцы грунта и вернуться на Землю. После долгих тренировок и испытаний было решено, что на Луну отправятся летчики-испытатели: участники Корейской войны Нил Армстронг и Майкл Коллинз, а также офицер ВВС США Эдвин Олдрин. Кроме того, все трое совершили по одному космическому полету в рамках космической «Программы Джемини»

Фото: NASA

Первоначально состав экипажа, который должен был отправиться на Луну, мог быть другим. Например, вместо Нила Армстронга капитаном корабля должен был стать Фрэнк Борман, летавший на «Аполлоне-8». Однако из-за трагедии «Аполлона-1», случившейся 27 января 1967 года и приведшей к гибели трех астронавтов, лунная программа была пересмотрена, после чего Борман объявил полет на «Аполлоне-8» последним в своей карьере

Фото: NASA

Готовясь к полету, каждый из астронавтов провел на тренажерах более 400 часов. Тренировки имитировали выход на поверхность Луны, прилунение, заход на посадку, работы по сбору образцов грунта и установку научных приборов и экспериментов. Проводились занятия по геологии, которых, однако, было немного, что вызывало опасения астронавтов

Фото: NASA

Корабль «Аполлон-11» стартовал к Луне 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по Гринвичу на 724 мс позже расчетного времени

Фото: NASA

Наблюдать за стартом «Аполлона-11» в Космическом центре имени Кеннеди собралось около миллиона человек со всей страны. Все места в гостиницах и мотелях округа Бревэрд и ближайших округов были забронированы задолго до дня старта. Среди пяти тысяч почетных гостей присутствовали 36-й президент США Линдон Джонсон (в центре) и вице-президент Спиро Агню (слева). Кроме того, старт космического корабля транслировался в прямом эфире в 33 странах. По некоторым оценкам, только в США его смотрели около 25 млн телезрителей. В СССР трансляция не велась

Фото: NASA

К началу второго дня полета «Аполлон-11» преодолел половину расстояния от Земли до Луны. Вскоре была проведена первая трансляция с корабля. Астронавты показали бортовой компьютер, виды Земли и то, как они занимаются зарядкой на борту «Аполлона»

Фото: NASA

На четвертые сутки полета «Аполлон-11» вошел в тень Луны. Были сделаны необходимые снимки. На Землю астронавты передали, что свет Луны настолько ярок, что можно читать книги
На фото: лунный модуль корабля «Аполлон-11» «Орел»

Фото: NASA

20 июля 1969 года американским астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину (на фото) удалось совершить посадку на Луну

Фото: NASA

21 июля Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Однако на всех, кроме одной, фотографиях с Луны запечатлен Олдрин. Это связано с тем, что камера находилась в руках у Армстронга. Утверждается, что, ступив на поверхность Луны, Армстронг произнес: «Это маленький шаг для человека, но гигант­ский скачок для всего человечества»

Фото: NASA

Армстронг и Олдрин пробыли на Луне около трех часов. За это время они собрали 21,5 кг грунта, вышли на связь с президентом Никсоном и установили флаг США. Именно развевающееся полотнище позже стало поводом для упреков американцев в фальсификации: якобы в вакууме флаг должен был безжизненно повиснуть. Американцы объяснили, что флаг был закреплен на флагштоке, который слегка раскачивался. Кроме флага на Луне была установлена табличка с выгравированными на ней словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили ногой на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества»

Фото: NASA

За почти три часа на Луне Эдвин Олдрин, кроме выполнения основных целей операции, как старейшина пресвитерианской церкви, провел краткую частную церковную службу, совершив таинство причастия. «Я принял святые дары и принес благодарность разуму и духу, которые доставили двух молодых пилотов в Море Спокойствия. Интересно, подумал я, ведь самый первый напиток и самая первая пища, поданные на Луне, — это вино и хлеб причастия», — вспоминал позже он. Армстронг, будучи атеистом, участия в службе не принимал

Фото: NASA

Эдвин Олдрин: «Говорит пилот лунного модуля. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и попросить каждого человека, слушающего меня, кем бы он ни был и где бы ни находился, на минуту отвлечься, поразмышлять над событиями последних нескольких часов и по-своему воздать благодарность»

Фото: NASA

Походив по Луне, астронавты отметили, что мелкие частицы грунта были похожи на порошок или измельченный древесный грунт, который можно было легко подбрасывать вверх мысками ботинок. Они прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок. При этом ноги в нем почти не утопали, хоть и оставляли следы. Астронавты сообщили, что двигаться на Луне совсем несложно, даже проще, чем во время тренировочных имитаций лунного притяжения, которое составляет 1/6 от земного

Фото: NASA

Проведя на Луне 21 час 36 минут 21 секунду, собрав грунт, установив необходимую аппаратуру и отдохнув, астронавты начали готовиться к взлету, который прошел успешно и без технических трудностей. Попав на борт «Аполлона», астронавты узнали, что их полет — центральная тема мировой прессы. Свои поздравления лунным первопроходцам передавали главы многих стран. С поздравительным заявлением также выступили советские космонавты

Фото: NASA

Последняя телетрансляция состоялась 23 июля. Астронавты говорили о значении полета для науки, а также благодарили тех, чья работа сделала эту экспедицию возможной (на фото диспетчеры Космического центра имени Кеннеди, следившие за полетом). Миссия продолжалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд

Фото: NASA

24 июля «Аполлон-11» приводнился с незначительным отклонением от запланированной точки. Через час астронавты были доставлены вертолетом в мобильный карантинный фургон, где их ждали врачи. Тем временем на борту авианосца «Хорнет» их ожидали президент США Ричард Никсон, директор НАСА Томас Пейн, а также астронавт Фрэнк Борман. Встреча астронавтов транслировалась и в СССР

Фото: NASA

Мобильный карантинный фургон с астронавтами и двумя их спутниками, а также командный модуль «Колумбия» были выгружены с борта авианосца «Хорнет» в Перл-Харборе 27 июля. По дороге астронавты сделали лишь одну остановку, во время которой они поприветствовали приехавших посмотреть на них жителей Гонолулу. Астронавты прибыли в Хьюстон в 6 утра 28 июля
На фото: контрольный центр после успешного завершения лунной экспедиции

Фото: NASA

Строгие правила требовали нахождения астронавтов в карантине в течение 21 дня, считая с момента старта с Луны. Астронавты получили день отдыха, после чего они должны были пройти множество тестов и медицинских комиссий
На фото слева направо: Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин и Нил Армстронг

Фото: NASA

В свободное время в карантине астронавтам разрешалось заниматься на тренажерах, читать, смотреть телевизор, играть в настольный теннис. Общение с семьями — только по телефону. Несмотря на это, жены астронавтов приходили к карантинному фургону каждый день (на фото). Пресс-конференции не были запланированы. Так как никаких инфекций и заболеваний у астронавтов не выявили, было решено прекратить карантин в 1 час ночи 11 августа, на день раньше, чем планировалось

Фото: NASA

Первая пресс-конференция астронавтов после полета состоялась 12 августа. Нил Армстронг сказал тогда: «У нас была проблема 5-летнего мальчика в кондитерском магазине — вокруг слишком много интересного». После пресс-конференции астронавты вместе с семьями и директором НАСА Томасом Пэйном отправились в Нью-Йорк, оттуда в Чикаго и Лос-Анджелес, где они были награждены Президентской медалью Свободы. 16 августа астронавтов ждали жители Хьюстона, а также конгрессмены, которые выслушали отчет об экспедиции. 29 сентября 1969 года началось мировое турне астронавтов, продлившееся 38 дней и завершившееся торжественной церемонией в Белом доме в Вашингтоне

Фото: NASA

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