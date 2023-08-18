Первый после прекращения зерновой сделки сухогруз вышел в Босфор

Сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, 16 августа покинувший порт Одессы, сегодня утром вошел в пролив Босфор. Об этом сообщил телеканал NTV. Этот сухогруз стал первым, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки. Маршрут следования сухогруза не уточняется.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. Украина открыла временные морские коридоры для торговых судов, поставляющих зерно. Сухогруз Joseph Schulte стало первым судном, воспользовавшимся этим коридором. Власти США и Евросоюза при участии Румынии и Молдавии планируют проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых из украинских портов.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Анастасия Ларина