МВД: поиски пропавшей 9-летней девочки в Анапе продолжаются третьи сутки

В понедельник, 21 августа, в Анапе продолжаются поиски 9-летней Камилы Одамбаевой, которая пропала в субботу после прогулки на детской площадке. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В розысках ребенка задействован весь личный состав полиции Анапы»,— прокомментировали в ведомстве.

Камилу Одамбаеву видели в последний раз в субботу, 19 августа, на детской площадке во дворе дома №288Б по улице Шевченко. Видео с пропавшей девочкой опубликовали в городских Telegram-каналах. Поисками ребенка также занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Приметы Камилы Одамбаевой: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы.

В воскресенье, 20 августа, в Краснодаре был найден пропавший 8-летний мальчик. В полиции Краснодара заявили, что в отношении ребенка не совершали противоправных действий. Правоохранители не сообщают, где именно он находился.

Тат Гаспарян

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