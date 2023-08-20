В Анапе пропала 9-летняя девочка

Девятилетняя Камила Одамбаева пропала 19 августа в Анапе. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Приметы девочки: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы.

Ранее в пресс-службе полиции Краснодара рассказали, что 8-летний мальчик пропал 17 августа. Ребенка удалось найти лишь 20 августа. В отношении пропавшего школьника не совершали противоправных действий. Правоохранители не сообщают, где именно он находился.

Тат Гаспарян

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