«Лиза Алерт»: пропавший восьмилетний мальчик в Краснодаре найден

В Краснодаре найден пропавший восьмилетний Арсен Исмаилов. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края в соцсетях.

Пока нет подробностей о том, где находился ребенок с 17 августа. В полиции Краснодара не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Кубань».

Пресс-служба УМВД России по городу утром 20 августа сообщила о том, что в Краснодаре разыскивается пропавший ребенок. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» поздно вечером в субботу, 19 августа, опубликовал в соцсетях приметы мальчика.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram