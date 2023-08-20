Опубликовано последнее видео с пропавшей в Анапе 9-летней девочкой

Появилось видео с детской площадки в Анапе, где в последний раз видели пропавшую 9-летнюю Камилу Одамбаеву. Кадры публикует Telegram-канал «Типичная Анапа».

В субботу, 19 августа, в 13:26 школьница вышла во двор дома по улице Шевченко, 288 Б. Через некоторое время девочка убегает с площадки, за ней проезжает белый автомобиль, говорится в сообщении. После этого Камилу Одамбаеву никто не видел.

Больше суток поисками ребенка занимаются сотрудники полиции Анапы, а также волонтеры.

Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы.

В воскресенье, 20 августа, в Краснодаре был найден пропавший 8-летний мальчик. В полиции Краснодара заявили, что отношении ребенка не совершали противоправных действий. Правоохранители не сообщают, где именно он находился.

Тат Гаспарян

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