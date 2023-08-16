Первое судно воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором

Из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte более чем с 30 тыс. т груза. Это первое судно, воспользовавшееся открытым Украиной временным коридором в Черном море, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнеровоз Joseph Schulte

Фото: Reuters Контейнеровоз Joseph Schulte

Фото: Reuters

Он уточнил, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора. Судно находилось в Одесском порту с 23 февраля 2022 года. Это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. В августе Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. США и Евросоюз при участии Румынии и Молдавии хотят проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Лаура Кеффер