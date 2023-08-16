Посол РФ в Турции: Россия изучает альтернативы зерновой сделке

Россия активно обсуждает с партнерами альтернативы зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. По его словам, в первую очередь диалог ведется со странами Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ерхов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Ерхов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН»,— рассказал он журналу Star (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Россия в 2022 году поставила Африке 11,5 млн тонн зерновых, а только за первое полугодие 2023-го — уже почти 10 млн тонн. «Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами»,— заверил господин Ерхов.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вашингтон обещал, что поможет с экспортом продовольствия из РФ, если она вернется к зерновой сделке. При этом США и Евросоюз при участии Румынии и Молдавии хотят проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых. Сегодня, 16 августа, первое судно из Одессы воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором.

О последствиях приостановки сделки — в публикации «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Лаура Кеффер