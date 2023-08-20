ЮАР планирует провести саммит с ЕС и форум с участием стран Африки и США

ЮАР намерена провести в 2023 году экономический форум с участием стран Африки и США, сообщил президент Сирил Рамафоса. Также запланирован саммит с Евросоюзом.

Господин Рамафоса в обращении в преддверии саммита БРИКС сообщил, что ЮАР приглашает больше 30 министров торговли африканских стран и высокопоставленных представителей администрации США и Конгресса на «следующий форум роста и возможности Африки — AGOA». Мероприятие запланировано на ноябрь. Саммит ЕС и Южной Африки может состояться в конце года. ЮАР хочет укрепить инвестиционные и торговые отношения с Европой.

В Санкт-Петербурге 27–28 июля проходил саммит Россия—Африка. Президент Владимир Путин по ее итогам пообещал, что РФ безвозмездно направит странам Африки продовольствие и таким образом поделится с ними доходами от повышения цен после выхода из зерновой сделки. В рамках саммита проходила встреча президента РФ и лидерами африканских стран, которые разработали план по урегулированию российско-украинского конфликта.

О новой битве за Черный континент — в материале «Ъ» «Для кого вся эта Африка».

Леонид Уварчев