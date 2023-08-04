Кремль опубликовал совместное заявление Путина и глав африканских стран

Кремль опубликовал совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров семи африканских стран по итогам встречи 28 июля, посвященной африканской мирной миссии по разрешению военного конфликта России и Украины. На встрече лидеры стран Африки отметили прогресс по гуманитарным вопросам, а также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: президент России Владимир Путин, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Мозамбика Филипе Ньюси и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время совместного фотографирования глав делегаций-участников саммита

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Справа налево: президент России Владимир Путин, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Мозамбика Филипе Ньюси и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время совместного фотографирования глав делегаций-участников саммита

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на первой встрече 17 июня 2023 года предложениям касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты»,— сказано в заявлении.

Они призвали принять конкретные шаги для возобновления экспорта российских удобрений и сельхозпродукции ради возобновления реализации зерновой сделки в полном объеме. Они также призвали ООН принять меры для разблокировки 200 тыс. тонн российских удобрений в портах Евросоюза и их доставки в африканские страны.

Встреча Владимира Путина и лидеров семи африканских стран прошла 28 июля в Санкт-Петербурге на саммите Россия—Африка. Это была вторая встреча в рамках обсуждения африканской мирной миссии. На пресс-конференции по итогам переговоров господин Путин заявил, что часть предложений африканской инициативы, в том числе прекращение огня на Украине, трудновыполнима.

Подробнее о первой встрече с российским президентом — в публикации «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Олеся Павленко