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Коммерсантъ FM
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Для кого вся эта Африка

Сергей Строкань о новой битве за Черный континент

После саммита Россия—Африка в международные отношения пришла африканская геополитическая жара. Температура мировой политики вокруг Африки, которую на встречных курсах ведут как Россия и Китай, так и страны Запада, бьет рекорды.

Сергей Строкань

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Не успел на прошлой неделе закончиться упомянутый саммит, как уже на этой на Африканский континент отправились глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

Маршрут поездки Джеймса Клеверли включает посещение Ганы, Нигерии и Замбии. Одна из главных тем — укрепление сотрудничества в сфере безопасности и внедрение британских программ подготовки военнослужащих.

В программе турне Виктории Нуланд — визиты в ЮАР, Кот-д`Ивуар и Демократическую Республику Конго. Повестка переговоров включает обсуждение проблем безопасности и экономического сотрудничества, а также «поддержку свободных и честных выборов и демократических институтов управления».

Подтверждением того, что миссии западных дипломатов необходимо рассматривать как продолжение новой геополитической битвы за Африку, стало интервью Джеймса Клеверли газете Financial Times. В нем британский министр заявил, что Запад должен предложить Африке альтернативный вариант развития, который бы отличался от подходов России и Китая. Сделанные Москвой предложения африканским странам господин Клеверли назвал «поверхностно привлекательными». К тому же, по его словам, африканские страны испытывают дискомфорт от своей растущей задолженности Китаю. Отдельного упоминания Джеймс Клеверли удостоил ЧВК «Вагнер»: «Нам необходимо быть честными перед самими собой. Группа "Вагнер" не была бы активна в Африке, если бы эта ниша была занята».

В ответ на это курирующий сотрудничество с Африкой российский дипломат предложил британскому министру «прикусить язык». «Прежде чем делать такие смелые заявления, надо изучить опыт России в сфере безопасности»,— заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, подход Москвы к безопасности включает обеспечение стабильности и устойчивости государств, «чем не блещут наши британские партнеры, которые заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций».

Между тем в условиях холодной войны 2.0 битва за Африку все же отличается от той, что была в эпоху блокового противостояния. Тогда той или иной африканской стране достаточно было провозгласить приверженность идеалам свободного мира или стремление придерживаться социалистической ориентации — и она начинала получать щедрую помощь соответственно от Запада или от СССР. Сегодня битва за Африку разгорается с новой силой, но из нее ушла идеология.

Второе отличие обусловлено тем, что со времени окончания первой холодной войны Африка прошла определенный путь в своем социально-экономическом развитии, и теперь сотрудничество с ней может быть взаимовыгодным, а вложения приносить дивиденды. Простейшее доказательство тому — исключительная экономическая активность на Африканском континенте Китая, который, как известно, ничего не делает даром.

И все же главный смысл битвы за Африку остается: так же, как и прежде, это в первую очередь борьба за влияние.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”

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