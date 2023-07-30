РФ поделится с Африкой частью доходов от роста цен после выхода из зерновой сделки

Россия безвозмездно направит странам Африки продовольствие, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, таким образом Москва поделится с ними доходами от повышения цен на продовольствие после выхода из зерновой сделки.

Господин Путин на пресс-конференции после саммита Россия—Африка сообщил, что после объявления о выходе из зерновой сделки «цены на мировом рынке немножко подросли». «Значит, наши компании больше получат, а значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия бесплатно»,— сказал президент.

Глава государства отметил, что Россия не действует себе в ущерб. После получения больших доходов в бюджет страна «частичкой этого дохода поделится». Президент не видит в этом «плохого ни для нас, ни для беднейших стран».

Господин Путин ранее на саммите Россия—Африка анонсировал безвозмездные поставки зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республики, Эритреи. Поставки пройдут в течение трех-четырех месяцев.

О саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-3».

Леонид Уварчев