Стали известны подробности исчезновения 9-летней девочки в Анапе

В Анапе девятилетняя Камила Одамбаева пропала вечером в субботу, 19 августа. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

«Девочка ушла из дома вечером, ее местонахождение неизвестно до сих пор. Весь личный состав полиции Анапы ориентирован на розыск пропавшего ребенка»,— рассказали в ведомстве.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края сообщил о пропаже школьницы.

Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы.

В воскресенье, 20 августа, в Краснодаре был найден пропавший 8-летний мальчик. В полиции Краснодара заявили, что отношении ребенка не совершали противоправных действий. Правоохранители не сообщают, где именно он находился.

Тат Гаспарян

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