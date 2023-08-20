МВД Краснодара: в отношении пропавшего мальчика не совершали противоправных действий

В отношении пропавшего 8-летнего Арсена Исмаилова, которого удалось найти спустя трое суток, не совершали противоправных действий. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

«В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции вернули родителям потерявшегося ребенка. Установлено, что в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе полиции города рассказали, что Арсен Исмаилов пропал 17 августа. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края 20 августа в соцсетях сообщил, что ребенка удалось найти. Где именно находился мальчик — пока не сообщается.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram