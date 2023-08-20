В Краснодаре разыскивают 8-летнего мальчика, пропавшего 17 августа

В Краснодаре полицейские разыскивают пропавшего 8-летнего Арсена Исмаилова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по городу Краснодару Фото: УМВД России по городу Краснодару

Местонахождение ребенка неизвестно с 17 августа.

Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: синяя футболка, зеленые шорты, черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару (ул. Октябрьская, 121) или по телефонам: 02 либо 102.

Тат Гаспарян

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