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ЦСКА назвал ангажированным решение IIHF о дисквалификации Федотова

Московский хоккейный клуб ЦСКА будет оспаривать решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации вратаря Ивана Федотова на четыре месяца и запрете для ЦСКА международных трансферов на год. В клубе назвали такое решение ангажированным.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным, будет оспаривать его в международных инстанциях»,— сказано в заявлении ЦСКА.

В пресс-службе клуба добавили, что сейчас Иван Федотов находится на сборах основной команды в Минске, где готовится к стартовой игре сезона. «У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне»,— добавили там.

Весной 2022 года Иван Федотов подписал контракт на год с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». В июле его задержали в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии и отправили в воинскую часть. По завершении службы в армии вратарь не вернулся в США, а подписал контракт с ЦСКА, за который выступал до завершения сезона 2021/22.

«Филадельфия Флайерс» и руководство НХЛ заявили, что контракт американской команды с россиянином не был расторгнут, а был лишь «заморожен». А значит, он связан обязательствами и ЦСКА не мог подписывать с ним соглашение. Российская сторона считает, что никакого контракта нет, а значит, подписание Федотова законно.

Сегодня, 14 августа, IIHF представила результаты проверки договоров Ивана Федотова с клубами НХЛ и ЦСКА на соответствие регламенту трансферов федерации. IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы на год.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Вратарю контракт не писан».

Олеся Павленко

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