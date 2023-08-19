Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25»

Станция «Луна-25» сегодня днем, 19 августа, начала переходить на предпосадочную орбиту. При выполнении операции на борту произошла нештатная ситуация. В связи с этим станция не смогла выполнить маневр. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракеты-носитель «Союз-2.1б» выводит на орбиту станцию «Луна-25»

Ракеты-носитель «Союз-2.1б» выводит на орбиту станцию «Луна-25»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ракеты-носитель «Союз-2.1б» выводит на орбиту станцию «Луна-25»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Луна-25» была создана в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Это первая в России лунная миссия. Предыдущая, «Луна-24», была запущена в 1976 году в СССР.

Пресс-служба отметила, что сейчас специалисты группы управления станцией анализируют ситуацию.

«Луна-25» стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, ее посадка ожидается 21 августа. 17 августа «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли. 19 августа госкорпорация обнародовала первые результаты научных исследований станции.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...