«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25»

Станция «Луна-25» сегодня днем, 19 августа, начала переходить на предпосадочную орбиту. При выполнении операции на борту произошла нештатная ситуация. В связи с этим станция не смогла выполнить маневр. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракеты-носитель «Союз-2.1б» выводит на орбиту станцию «Луна-25»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Ракеты-носитель «Союз-2.1б» выводит на орбиту станцию «Луна-25»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Луна-25» была создана в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Это первая в России лунная миссия. Предыдущая, «Луна-24», была запущена в 1976 году в СССР.

Пресс-служба отметила, что сейчас специалисты группы управления станцией анализируют ситуацию.

«Луна-25» стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, ее посадка ожидается 21 августа. 17 августа «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли. 19 августа госкорпорация обнародовала первые результаты научных исследований станции.