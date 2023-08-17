Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Луна-25» сделала снимок обратной стороны Луны

Российская станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли. На снимке, опубликованном госкорпорацией «Роскосмос», запечатлен невидимый с Земли кратер Зееман. Это южный полярный кратер на обратной стороне Луны.

Фото: «Роскосмос»

Фото: «Роскосмос»

Как отмечает «Роскосмос», первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

11 августа с космодрома Восточный впервые почти за 50 лет была запущена российская лунная станция — «Луна-25». Станция должна совершить посадку в южной полярной области Луны. Посадка запланирована на 21 августа. Срок работы «Луны-25» — один год.

Это первая экспедиция на лунный полюс, советские лунные станции садились у экватора. Предыдущую миссию «Луна-24» отправили в 1976 году, она доставила на Землю 170 г лунного грунта. «Роскосмос» собирается запустить «Луну-26» в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028-м. Основной задачей «Луны-25» будет отработка технологии мягкой посадки. «Луна-25» может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на южном полюсе Луны.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...