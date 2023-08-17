«Луна-25» сделала снимок обратной стороны Луны

Российская станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли. На снимке, опубликованном госкорпорацией «Роскосмос», запечатлен невидимый с Земли кратер Зееман. Это южный полярный кратер на обратной стороне Луны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роскосмос» Фото: «Роскосмос»

Как отмечает «Роскосмос», первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

11 августа с космодрома Восточный впервые почти за 50 лет была запущена российская лунная станция — «Луна-25». Станция должна совершить посадку в южной полярной области Луны. Посадка запланирована на 21 августа. Срок работы «Луны-25» — один год.

Это первая экспедиция на лунный полюс, советские лунные станции садились у экватора. Предыдущую миссию «Луна-24» отправили в 1976 году, она доставила на Землю 170 г лунного грунта. «Роскосмос» собирается запустить «Луну-26» в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028-м. Основной задачей «Луны-25» будет отработка технологии мягкой посадки. «Луна-25» может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на южном полюсе Луны.

Олеся Павленко