«Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита на окололунной орбите

«Роскосмос» сообщил о первых результатах научных исследований, полученных автоматической межпланетной станцией «Луна-25» на окололунной орбите. Один из приборов зарегистрировал событие удара микрометеорита.

«Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который автоматической станции ''Луна-25'' удалось успешно пересечь во время перелета к Луне»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время полета «Луны-25» по круговой орбите было проведено несколько включений научной аппаратуры, с помощью которой ученым удалось изучить химические элементы лунного грунта, а также приповерхностную ионную экзосферу в приполярной области Луны.

17 августа госкорпорация сообщила, что «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли. На снимке запечатлен невидимый с Земли кратер Зееман. Это южный полярный кратер на обратной стороне Луны.

«Луна-25» стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, ее посадка ожидается 21 августа. «Луна-25» была создана в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Это первая в России лунная миссия. Предыдущая, «Луна-24», была запущена в 1976 году в СССР.