Ставка на час

На минувшей неделе ЦБ внепланово увеличил ключевую ставку сразу на 350 б. п., до 12%. Однако столь значительное повышение финансового индикатора отразилось на долговом рынке неоднородно. Так, доходность коротких и среднесрочных облигаций заметно выросла, тогда как по долгосрочным ОФЗ доходность даже снизилась. Это отражает ожидания участников рынка, что к концу текущего года или в начале следующего регулятор может вернуться к практике понижения ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В защиту рубля

В минувший вторник Банк России провел внеплановое заседание, на котором повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12%, максимума с мая прошлого года. Резкий шаг регулятора был вызван, как считали участники рынка, недовольством финансовых властей ростом курса доллара выше уровня 100 руб./$.

В результате курс доллара по итогам недели откатился к значениям начала месяца, до отметки 93,6 руб./$. За неделю доллар подешевел на 5,8 руб.

Несмотря на положительный эффект для валютного рынка, профучастники не ждут продолжения подъема ставки, так как это будет негативно для экономики, а потому ожидают более активной работы финансовых властей с экспортерами и словесных интервенций в поддержку рубля.

«Разгона инфляции не происходит, следовательно, нет причин повышать ставку еще»,— отмечает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. При нынешней ставке, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс доллара будет находиться до конца года в диапазоне 90–100 руб./$.

С точки зрения кредитных условий текущий уровень ключевой ставки более чем достаточен для обеспечения охлаждения спроса, однако Банк России оставил открытой для себя возможность дополнительного ее повышения в сентябре, отмечает главный экономист по России и СНГ+ Софья Донец. Ужесточение ставки возможно в случае возвращения курса доллара выше уровня 100 руб./$. «В рисковом сценарии возможно повышение ключевой ставки до 14–15%»,— отмечает господин Васильев. Первое снижение ставки он ждет в первом полугодии 2024 года, когда годовая инфляция достигнет своего пика. Софья Донец не исключает первого понижения уже в четвертом квартале того года.

Ожидания на понижение

Изменения в денежно-кредитной политике ЦБ нашли отражение на долговом рынке. Доходность самого короткого выпуска ОФЗ с погашением в конце февраля 2024 года подскочила за неделю почти на 200 б. п., до 10,56% годовых. При этом доходности облигаций с погашением через один-три года выросли всего на 21–76 б. п., до 10,25–10,6% годовых. Вместе с тем доходность долгосрочных ОФЗ даже снизилась в среднем на 10 б. п., до 11–11,2% годовых.

Более резкое движение в коротких бумагах вызвано тем, что рынок ожидал повышения ставки, но на меньшую величину и за несколько повышений.

«Текущие доходности двухлетних ОФЗ в районе 10,3% годовых и трехлетних ОФЗ в районе 10,5% годовых говорят о том, что долговой рынок рассчитывает на снижение ключевой ставки в диапазон 10–10,5% в ближайшие кварталы»,— отмечает Михаил Васильев. По мнению Софьи Донец, на дальнем конце кривой доходностей не последовало существенного движения, в том числе с учетом уже высоких значений, структуры держателей этих бумаг и ограниченной активности продаж. «После повышения ключевой ставки мы видим активные покупки в длинных ОФЗ наиболее смелых участников долгового рынка»,— указывает господин Васильев.

Однако дальнейшее повышение ставки в случае ослабления рубля может поднять доходность долгосрочных бумаг. «Давление на длинный конец кривой доходностей до конца года будет зависеть от политики Минфина на первичном рынке, учитывая, что потребности в заимствовании остаются существенными»,— отмечает госпожа Донец. Однако, по ее словам, продолжающееся увеличение доли флоатеров может сгладить этот фактор. «Осенью будет более понятен пик по ключевой ставке и прояснятся планы Минфина по бюджетной политике на следующую трехлетку»,— отмечает господин Васильев.

Виталий Гайдаев