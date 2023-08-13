Подзащитные бонды

Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России оказывает негативное влияние на долговой рынок. В таких условиях растет потребность в защитных инструментах. К ним можно отнести облигации с плавающей ставкой или номиналом. Однако эти ценные бумаги малоликвидны, а в случае слабого роста ставок могут проигрывать классическим ОФЗ. В качестве защиты могут выступать и более ликвидные акции кредитных организаций или сырьевых компаний, но они подвержены как внутреннему, так и общерыночному риску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жесткая линия регулятора

Банк России встал на путь жесткой борьбы с инфляцией. 21 июля регулятор резко повысил ключевую ставу, но не на 50 базисных пунктов (б.п.), как ожидало большинство аналитиков, а сразу на 100 б.п.— до 8,5%. Вдобавок к этому была ужесточена тональность пресс-релиза и заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров. Глава регулятора не исключила возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях. На текущей неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин дважды отмечал возможность повышения ставки на предстоящем в сентябре заседании регулятора. В пятницу он напомнил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки, в 2023 году составлявший ранее 7,9–8,3% годовых, был повышен до 8,5–9,3% годовых.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, новые заявления представителя ЦБ могут свидетельствовать о том, что регулятор уже не обсуждает, повышать или не повышать ставку на следующем заседании, а скорее выбирает шаг подъема.

По его мнению, в сентябре Банк России повысит ключевую ставку еще на 100 б.п., до 9,5%, а к концу года доведет ее до 10%. «Мы ориентируемся на диапазон 10,0–10,5%, но риски смещены в сторону более слабого рубля, более высокой инфляции и более высокой ключевой ставки»,— отмечает господин Васильев.

В таких условиях на долговом рынке произошел сильный рост ставок. Доходности коротких ОФЗ выросли на 45–51 б.п., до 9,5–10,4% годовых, среднесрочных — на 13–34 б.п., до 10,5–10,9% годовых, долгосрочных — на 5–22 б.п., до 11,10–11,28% годовых. В итоге индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR опустился ниже 617 пунктов — минимума с первой декады апреля. При увеличении процентного риска у инвесторов есть два варианта для защиты вложений, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев,— «это покупка облигаций с плавающей ставкой (флоатеры) и плавающим номиналом (линкеры)».

Плавающая защита

Самым известным флоатером на российском рынке являются гособлигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК). Ставка по купону зависит от размера ставки RUONIA (индикативная ставка однодневных рублевых кредитов на условиях overnight). Аналогичные бумаги есть и у корпоративных заемщиков, ставки по которым могут быть привязаны к разным долговым индикатором, в том числе к ключевой ставке.

«При росте ключевой ставки, купоны по таким облигациям увеличиваются, а цена остается стабильной, что и является одним из главных преимуществ флоатеров»,— поясняет старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

В случае инфляционных ОФЗ номинал изменяется в зависимости от индекса потребительских цен, который был зафиксирован с лагом три месяца назад. Кроме того, по облигациям выплачивается купон в размере 2,5% годовых. «Учитывая, что ЦБ проводит политику инфляционного таргетирования, он поднимает ключевую ставку в ответ на рост инфляции или инфляционных рисков.

Иными словами, инфляция и ключевая ставка, как правило, двигаются в одном направлении и, следовательно, инфляционные линкеры также защищают инвесторов и от повышения ключевой ставки»,— отмечает Владислав Данилов. Но, как отмечает Владимир Евстифеев, чем активнее Банк России борется с инфляцией сейчас, тем меньше рисков повышенной инфляции в будущем.

Ограниченные возможности

Вместе с тем инвесторам стоит учитывай низкий уровень ликвидности в таких бумагах, так как их покупают в основном до погашения, а значит, спреды между ценой покупки и продажи на вторичных торгах могут быть расширенными.

Вдобавок к этому инвесторам стоит помнить, что рано или поздно ЦБ завершит цикл повышения ставки и начнет ее снижение. В таком сценарии флоатеры и линкеры покажут меньшую доходность, чем классические выпуски с фиксированным купоном. «На текущий момент ключевая ставка находится на уровне 8,5%, а ОФЗ-ПД срочностью на один год предлагает доходность около 9,5% годовых. Это значит, что даже если ЦБ повысит ставку до 9,5%, то фактическая доходность на горизонте одного года по флоатеру ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД срочностью один год будет сопоставима, несмотря на повышение ключевой ставки»,— отмечает Владислав Данилов.

Игра на банках

Еще одной возможной стратегией защиты от подъема ставки могут стать акции банков, у которых увеличивается возможность выиграть на разнице в процентах между кредитами и депозитами, спред между которыми расширяется в такие периоды. Вместе с тем, как отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов, снижение объемов кредитования при высоких ставках может оказать негативный эффект на результаты банковского сектора.

Отчасти защитить сбережения от подъема ставки могут и акции сырьевых компаний, которые поставляют сырье за рубеж и выигрывают от роста валютного курса, так как выручка в рублях увеличивается быстрее, чем рублевые издержки.

«Но не стоит забывать, что если компания сильно закредитована, то повышение ключевой ставки и рост стоимости заимствований могут негативно сказаться на ее деятельности»,— отмечает господин Беспалов.

Кроме того, при инвестициях в акции стоит учитывать их большую волатильность и сильное влияние на их цену корпоративных событий, которые могут перечеркнуть все преимущества бизнеса от роста ключевой ставки или слабости рубля. Михаил Беспалов обращает внимание, что при росте процентных ставок акции value-компаний могут оказаться под давлением, поскольку их дивидендная доходность становится сопоставима или ниже доходности к погашению корпоративных или даже государственных облигаций, которые менее рискованны, а ограниченный потенциал роста таких акций в подобных условиях делает их менее привлекательными по сравнению с бондами.

Виталий Гайдаев