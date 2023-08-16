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Коммерсантъ FM
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WhatsApp тестирует генерацию стикеров от ИИ

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут генерировать новые стикеры с помощью генеративного искусственного интеллекта. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Пользователи смогут задать текстовое описание стикеров, а генеративная нейросеть смоделирует их. В WhatsApp считают, что с помощью новой функции пользователи смогут создавать стикеры с более персонализированными изображениями. Не уточняется, какая нейросеть используется для генерации стикеров. При необходимости пользователи смогут пожаловаться на неуместный контент.

Ранее WhatsApp добавил возможность создания стикеров из фотографий: чтобы создать собственный стикер, нужно извлечь необходимый объект из фотографии и вставить его в чат: мессенджер автоматически подхватит картинку и добавит ее в коллекцию стикеров пользователя.

Евгений Федуненко

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