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Коммерсантъ FM
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WhatsApp начал тестировать голосовые чаты до 32 участников

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, благодаря которой в приложении появятся голосовые чаты с не более чем 32 участниками. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Чтобы подключиться к голосовому чату, нужно нажать на специальный значок в виде звуковой волны. Начать разговор или присоединиться к голосовому чату может любой участник группы. Если чат неактивен в течение одного часа, то он автоматически завершается. Участники группы при начале голосового чата будут получать тихое уведомление, а не звонок. Ранее в WhatsApp появился перенос чатов с помощью QR-кода, также мессенджер тестирует возможность закреплять сообщения в чатах на определенное время.

Евгений Федуненко

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