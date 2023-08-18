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Коммерсантъ FM
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ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Количество случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в период с 17 июля по 13 августа, увеличилось на 63% относительно предыдущих 28 дней. При этом число смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, сократилось на 56%. За указанный период в мире заразилось свыше 1,4 млн человек, более 2,3 тыс. умерли, следует из еженедельной эпидемиологической сводки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (.pdf).

В течение 28 дней 104 из 234 стран (44%) сообщили ВОЗ хотя бы об одном зарегистрированном случае заболевания COVID-19. На региональном уровне число новых зарегистрированных случаев заболевания в течение 28-дневного периода снизилось в четырех из пяти регионов ВОЗ: африканском (–80%), в Юго-Восточной Азии (–51%), европейском (–18%) в Восточном Средиземноморье (–16%). Однако в Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован рост заболеваемости на 97%. Число новых зарегистрированных смертей с 17 июля по 13 августа уменьшилось во всех пяти отчетных регионах.

В ВОЗ подчеркнули, что COVID-19 остается «крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором организация объявила 5 мая. Кроме того, в ВОЗ обратили внимание на рост распространения нового варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции — EG.5 «Эрис». По состоянию на 17 августа он был обнаружен в 50 странах. Неделей раньше таких стран было 48.

Впервые штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. О распространении в мире нового варианта омикрон-штамма организация объявила 10 августа. При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне». В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство не фиксирует широкого распространения коронавируса EG.5 «Эрис» на территории России.

Подробнее о новом штамме — в публикации «Ъ» «Кто такая Эрис».

Милена Костерева

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