Роспотребнадзор не фиксирует широкого распространения коронавируса «Эрис» в РФ

В России выявлено 17 случаев заражения COVID-19 варианта EG.5 («Эрис»). Это 0,24% от всех случаев заражения с апреля по август. Роспотребнадзор видит возможные риски более широкого распространения такого варианта коронавируса и отмечает его способность «лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета».

«В настоящее время в РФ вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.

Симптомы заболевания вариантом «Эрис» такие же, как и у других. Это кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. У людей с ослабленным иммунитетом и «некоторых восприимчивых лиц» заболевание может привести к «более тяжелым последствиям».

Как отмечает Роспотребнадзор, «Эрис» выявлен в 51 стране. Всемирная организация здравоохранения добавила его в перечень вариантов SARS-CoV-2 под наблюдением.

О ситуации с коронавирусом в РФ — в материале «Ъ» «Не осталось уколоться».

Леонид Уварчев