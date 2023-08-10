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Коммерсантъ FM
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В ВОЗ зафиксировали быстрое распространение нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 «Эрис» омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне».

Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор «во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев», поясняется в пресс-релизе организации.

«19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM). Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 и его подлинии как вариант, представляющий интерес (VOI)»,— поясняют в ВОЗ.

Согласно оценкам организации, риск, который представляет EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий, несмотря на активное распространение в мире этого варианта коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзор сегодня, 10 августа, сообщили, что ведомство не фиксирует широкого распространения коронавируса EG.5 «Эрис» в РФ. Согласно официальным данным, в России было выявлено 17 случаев заражения этим вариантом COVID-19. Это 0,24% от всех случаев заражения с апреля по август. Роспотребнадзор видит возможные риски более широкого распространения такого варианта коронавируса и отмечает его способность «лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета».

О ситуации с коронавирусом в РФ — в материале «Ъ» «Не осталось уколоться».

Александр Кислов

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