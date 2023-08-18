Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС

На саммит БРИКС от Аргентины, скорее всего, поедет глава МИД Сантьяго Кафьеро. Президент Аргентины Альберто Фернандес не посетит мероприятие, сообщила представитель его администрации Габриэла Серрути.

Причины этого решения не приводятся. «Несомненно, участие примет глава МИД или тот, кому будет положено участвовать в соответствии с тем, что там будет обсуждаться»,— уточнила она на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. От России на саммит приедет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин решил не ехать из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте. Как заявил суд, президент РФ и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления», связанные с незаконным вывозом детей из Украины.

Лаура Кеффер