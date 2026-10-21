Песков: Путин освободил Хаббарда по просьбе Трампа и из-за состояния здоровья
Президент России Владимир Путин освободил осужденного в РФ Стивена Хаббарда по двум причинам: по просьбе американского коллеги Дональда Трампа и из-за состояния здоровья 74-летнего американца. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Первое — это просьба президента Трампа. Второе — его состояние здоровья, он не очень здоровый человек. И был не очень здоровым до того, как попал к нам. Ну и руководствуясь гуманитарными соображениями, такое решение было принято»,— объяснил представитель Кремля «Первому каналу».
Об освобождении Стивена Хаббарда Владимир Путин сообщил сегодня в начале встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. На тот момент американец находился в Пулково. Дональд Трамп затем рассказал, что во время их последнего телефонного разговора лично просил российского президента об освобождении Хаббарда.
Стивена Хаббарда задержали в апреле 2022 года в украинском городе Изюме в Харьковской области после того, как российская армия заняла город. В 2024 году его приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Утверждалось, что он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. На тот момент ему было 72 года. В Харьковскую область он переехал в 2014 году к гражданской жене.