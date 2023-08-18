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Коммерсантъ FM
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Зеленский подтвердил получение двух установок IRIS-T от Германии

Украина получила два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T из Германии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

«На Украину доставлены две новые пусковые установки IRIS-T. Это мощная и очень нужная система ПВО»,— сказал господин Зеленский, поблагодарив ФГР за поставки (цитата по Reuters).

В мае президент Украины посетил Германию и встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Олафом Шольцем. В том же месяце стало известно об отправках Берлином Киеву 30 танков Leopard 1, боевых машин пехоты Marder и систем ПВО IRIS-T. В конце июля Владимир Зеленский заявил, что систему ПВО на Украине существенно усилили.

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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